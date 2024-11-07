Kâğıt tasarrufu sağlamak amacıyla yurt dışı basılı harç pulu kaldırılıyor. Bunun yerine, yurt dışına çıkan vatandaşlar elektronik ortamda ödeme yaparak harç pulu alacak. Önceden alınan basılı harç pulları bir süre daha geçerli olarak sayılacak ancak 2025 yılında basılı harç pulu tarih olacak. Peki, basılı harç pulu ne zaman kalkıyor, yeni düzenleme ne zamandan itibaren geçerli olacak?