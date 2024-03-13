Hapoel Tel Aviv-Beşiktaş Emlakjet: 89-94 (MAÇ SONUCU)

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EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Maçta bir ara 21 sayı geri düşen Kartal, ikinci yarıdaki muhteşem performansıyla galibiyete uzandı.

Mücadelenin en skorer isimleri 28'er sayı kaydeden Beşiktaş'tan Jonah Mathews ile Hapoel'den Will Cummings oldu.

YARI FİNALDE RAKİP JL BOURG Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile eşleşti. Yarı final, üç maç üzerinden oynanacak. İki galibiyet alan taraf, adını finale yazdıracak. Normal sezonu daha üstte bitiren Bourg, ev sahibi takım avantajını elinde bulunduracak.

REKLAM SALON: Avia Solutions Group Arena HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha HAPOEL TEL AVIV: Cummings 28, Holland, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Zalmanson, Ginat 13, Wells 1, Brown 2 BEŞİKTAŞ: Mathews 28, Allman 4, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11 1'İNCİ PERİYOT: 25-15 DEVRE: 57-39 3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-68