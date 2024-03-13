Hapoel Tel Aviv-Beşiktaş Emlakjet: 89-94 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup çeyrek final maçında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 21 sayı geriden gelerek 94-89 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile karşılaşacak.
EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Maçta bir ara 21 sayı geri düşen Kartal, ikinci yarıdaki muhteşem performansıyla galibiyete uzandı.
Mücadelenin en skorer isimleri 28'er sayı kaydeden Beşiktaş'tan Jonah Mathews ile Hapoel'den Will Cummings oldu.
YARI FİNALDE RAKİP JL BOURG
Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile eşleşti. Yarı final, üç maç üzerinden oynanacak. İki galibiyet alan taraf, adını finale yazdıracak. Normal sezonu daha üstte bitiren Bourg, ev sahibi takım avantajını elinde bulunduracak.
SALON: Avia Solutions Group Arena
HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha
HAPOEL TEL AVIV: Cummings 28, Holland, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Zalmanson, Ginat 13, Wells 1, Brown 2
BEŞİKTAŞ: Mathews 28, Allman 4, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11
1'İNCİ PERİYOT: 25-15
DEVRE: 57-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-68