Hapoel Bank Yahav: 83 - Pınar Karşıyaka: 74 MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda yer alan temsilcimiz Pınar Karşıyaka, son 16 turu ikinci haftasında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 83-74 yenildi.
Pınar Karşıyaka, Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya geldi.
Maçın ilk çeyreği 25-23 Hapoel Bank Yahav'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 50-43 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte de farkı eritemeyen ve üçüncü çeyrekte rakibinin 65-57 üstünlüğüne engel olamayan Pınar Karşıyaka, maçtan da 83-74 mağlup ayrıldı.
Pınar Karşıyaka, bu sonuçla grubundaki ikinci yenilgisini yaşadı.