Hansi Flick sonrası Almanya'yı ne bekliyor?

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Komiteler, son zamanlarda alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından büyük erkekler milli takımının yeni bir itici güce ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir oldu. Kendi ülkemizdeki Avrupa Şampiyonası'na yönelik bir iyimserlik ve güven ruhuna ihtiyacımız var. Kişisel olarak benim için bu şu ana kadarki görev süremdeki en zor kararlardan biri çünkü Hansi Flick ve yardımcı antrenörlerine futbol uzmanı ve insan olarak değer veriyorum. Ancak DFB için sportif başarı en önemli önceliktir. Dolayısıyla bu karar kaçınılmazdı."