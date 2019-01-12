Birkaç sene öncesine kadar akıllı saatlerden beklentilerimiz basitti. Bileğimize oturmalarını, estetik olarak iyi görünmelerini ve mümkünse batarya ömrüyle en azından bir günü çıkarabilmelerini isterdik. Artık aynı zamanda birçok uygulamayı çalıştırabilmesi, arama yapabilmesi, mesajları okuyabilmesi ve sağlık durumumuzu kontrol etmesi gibi pek çok özellik de kıstaslarımız arasına girdi.

Samsung ve Apple, bu beklentileri karşılamak amacıyla en son Galaxy Watch ve Watch Series 4 modellerini çıkardı. İki cihazın da birbirine karşı hem büyük artıları hem de eksileri bulunuor. Biz de iki akıllı saatin kullanıcıya sundukları özellikleri karşılaştırdık.

Yakın zaman önce satışa sunulan Apple Watch Series 4, önceki modellere göre daha büyük ekranı, inceltilmiş kasası, hızlı işlemcisi ve gelişmiş sensörleri ile karşımıza çıkıyor. Samsung ise tasarımı ve özellikle pil ömrü ile öne çıkıyor. İlk önce ekranları dikkate alarak karşılaştırmaya başlayalım.

40 MM, 44 MM Mİ? 42 MM,46 MM KASA MI?

Apple Watch Series 4’ün 44 mm ve 40 mm kasaya sahip iki farklı modeli bulunuyor. Cihazı elimize aldığımızda ilk dikkatimizi çeken ekran ve tasarımın eski modellere göre farklılık göstermesi oldu. Ekran boyutu yüzde 30 kadar büyütülmüş ki bu önceki modelle karşılaştırıldığında hemen göze çarpan bir fark yaratıyor.

Ekran yüzde 30 büyümüş ama kasa bu büyüme oranını aynen yansıtmamış. Series 3’e göre 2 mm artan boyutu sizi aldatmasın. Kolunuzda 2 mm fazla yer kaplaması rahatınızı bozmuyor, aksine büyük ekranın kullanım rahatlığı sayesinde yeni modele daha çok bağlanabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Watch’un ise iki farklı boyutu ve üç renk seçeneği var. Küçük olan 42 mm’lik modelin gece siyahı ve pembe altın renk seçenekleri bulunuyor. Öte yandan 46 mm’lik model ise sadece gümüş renk seçeneğini sunmakla birlikte, siyah kenarlara ve siyah kayışa sahip.

Tasarım ve dizayn açısından tercih edilen biri olan Samsung Galaxy Watch, saat denildiğinde akla gelen ilk tasarım olan dairesel şekle sahip. Daha çok ekrana önem veren ve akıllı telefon tarzında dörtgen tasarıma sahip olan Apple Watch Series 4’e göre Galaxy Watch, bir akıllı saat olmasına rağmen dışarıdan tıpkı normal bir saat gibi görünebiliyor ve estetik açıdan özellikle ilk modelden beri kullanılan döndürülebilir çerçevesiyle öe çıkıyor. Her ne kadar Apple Watch için de günümüzde çok daha fazla kayış seçeneği varsa da Galaxy Watch da selefi Gear Watch 3 gibi standart saat kayışlarının kullanılmasını sağlayan bir tasarıma sahip.

Galaxy Watch’ı her ne kadar gün içinde taşımanız ve kullanmanız kolay olsa da 63 gram ağırlığa sahip 46 mm’lik versiyon gece uykularında rahatsızlık verebiliyor. Ancak pil ömrü sayesinde Apple Watch Series 4’te sık sık yapamadığınız bir şeyi yapabiliyorsunuz. Uyku alışkanlıklarınızı takip edebiliyorsunuz.

Galaxy’nin uzun kullanımlarda rahatsız edebilen ağırlığının karşısında Apple Watch Series 4’ün 42 mm’lik versiyonunun ise 49 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım. Ağırlığın yanı sıra form faktörü olarak da uyku esnasında kendini daha az hatırlatıyor. Ne var ki Galaxy Watch’un yüklü gelen uyku uygulaması daha interaktif ve derin uyku ölçümlemesinde iyi bir hatırlatıcı role sahip.

GENİŞ ERKANI İLE APPLE, DAYANIKLILIĞIM İLE SAMSUNG ÖNDE

Apple Watch Series 4’ün 40 mm’lik modelinin OLED ekranı 394x324 piksel, 44 mm’liğin ise 448x368 piksellik görüntü sağlıyor. Yani Series 4’ün daha küçük olan modelinin ekran boyutu, bir önceki Series 3’ün büyük olan modeline göre daha geniş. Bu, kullanıcıya hem görsel olarak hem de etkileşim açısından daha fazla imkan sağlıyor.

Büyüklüğün avantajını ekran kilidini açmak için açılan nümerik klavyeden itibaren hissedebiliyorsunuz. iPhone’daki kamera özelliğini Series 4’te açmak ile 3 veya 2’de açmak arasındaki fark da kullanıcılar tarafından artı bir puan olarak yazılıyor.

Galaxy Watch ise 1.3 inç Super AMOLED ekranıyla (42 mm’de 1.2 inç) 320 x 320 ekran çözünürlüğü sunuyor. Galaxy Watch’ta bir süre pasif geçtikten sonra kolunuzu tekrar kaldırdığınızda uyanma tepkisinin biraz daha hızlı olması gerektiği hissi uyanabiliyor. Ama “Always on Display” özelliği ile ekran hep açık modunda kullanma şansınız da sadece Galaxy Watch’ta var.

Apple tarafında ise Series 3’e göre parlaklık değişmemiş olsa da 1000 nit parlaklık yoğun gün ışığında dahi ekrandaki yazıları okumayı kolaylaştırıyor. Apple, genişlettiği ekran bölgesinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için arayüzünü yeniden dizayn etmiş. İkonlar daha büyük ve bildirimleri okumak da kolaylaşmış.

Dayanıklılık açısından ise Samsung Galaxy Watch’ın ekran camı Corning Gorilla Glass DX+ ile korunuyor ve cihaza askeri seviyede bir sağlamlık kazandırıyor. Galaxy Watch’a kasanın sağ tarafında olmak üzere iki adet tuş eşlik ediyor. Tuşların tasarımı yanlışlıkla basılma olmaması için özel tasarlanmış.

PERFORMANS VE HIZDA DURUM NASIL?

Samsung Galaxy Watch önceki modellere göre gelişmiş bir arayüzü ile karşımızda. Tizen işletim sisteminin kullanıldığı cihazın ana ekranında tarih, saat ve pil ömrü gösteriliyor ancak bunlar kullandığınız arayüz çeşidine göre de değişkenlik gösterebiliyor. Eğer isterseniz hava durumunu, sağlık çubuklarını, takvimi veya rehberi ön plana çıkartabilirsiniz. Dönen çerçeve ise ekran ile parmağınızla mücadele etmekten daha iyi bir alternatif olarak karşımızda. Böylece ekranlar arasında hızlı geçiş yapıp, işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz.

Apple Watch Series 4’te ise uygulamaların başlatılma ve çalışma süreleri oldukça hızlı. E-postaların yüklenme hızları saniyelere indirgenmiş durumda. Hatta Series 3 ve Series 4’ü karşılaştırma açısından ikisinde de Maps uygulamasını açmayı ve kendi konumunuzu bulmayı istediğinizde yeni modellerin iki kat daha hızlı olduğunu görebiliyorsunuz.

SPOR YAPARKEN VE MÜZİK DİNLERKEN HANGİSİ DAHA İYİ?

Eğer düzenli olarak spor yapan biriyseniz, akıllı saatinizi bir süre sonra sizin en sadık hizmetkarınız olarak görebilirsiniz. Apple Watch Series 4 ve Samsung Galaxy Watch, düzenli spor yapmayı sevenler için çok uygun cihazlar. İkisiyle de form ve spor aktiviteleri, hem daha verimli hem de daha zevkli olabiliyor. Apple Watch Series 4, düzeninizi bozduğunuzda bildirim olarak sizi rahatsız ediyor ve aktivitelerinizi unuttuğunuzu hatırlatıyor. Yani akşam geç saatlerde bugün yapmadığınız aktiviteler konusunda saatiniz tarafından uyarılabilirsiniz.

Galaxy Watch da aynı şekilde gün içinde spor yapmadıysanız veya hareketsiz bir gün geçirdiyseniz sizi nazikçe uyarıyor. Hatta size belli egzersizler öneriyor, bir de yaptığınıza inanmıyormuş gibi sayım kaydınızı tutuyor. Kullanıcıyı motive eden bir diğer unsur da Samsung Health’ın ‘Together’ özelliği. Bu sayede arkadaşlarınızla istatistiklerinizi kıyaslayabiliyor ve kimden daha iyi olduğunuzu görebiliyorsunuz.

Apple Watch Series 4’te sporunuzu yaparken olağan ölçüler olan mesafe, tempo, kalp atış hızı ve adım gibi pek çok istatistik görülebiliyor. Bu ölçüler koşu, yüzme, yoga gibi pek çok aktivitede değişkenlikler gösterebiliyor. Galaxy Watch’da ise yine siz egzersiz yaparken ihtiyacınız olan tüm istatistikler tutulmakta. Atılan adımlar, yakılan kaloriler veya mesafe gibi ölçüler devamlı kayıt halinde. Cihazın desteklediği 39 ayrı egzersiz var ki bunların 21 tanesini evinizde dahi uygulayabilirsiniz. Koşmak, yürümek, bisiklet sürmek, yüzmek, şınav, mekik hatta yoga bile bunların arasında.

Yürüyüşe ve koşuya çıkarken, akıllı saatiniz ile müzik dinlemeniz de mümkün. Apple Watch Series 4’te Apple Music’in yanında Spotify da dahil olmak üzere pek çok müzik platformu seçeneğiniz var. Eğer isterseniz kendi müziklerinizi depolamak üzere sahip olduğunuz 16 GB depolama alanını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer podcast dinleyen biriyseniz yeni modelle birlikte artık bunun da desteği sunuldu.

Samsung’un ise Spotify ile iş birliği sayesinde çevrimdışı olarak şarkılarınızı dinleyebilir ya da kendi müziklerinizi depolayabilirsiniz. Ancak 4 GB depolama yeriniz var ve hepsini müziklerle doldurmak çok parlak bir fikir olmayabilir. Ayrıca ‘Gear’ uygulamalarını da Galaxy Watch’a yükleyebiliyorsunuz.

Harekete geçirme anlamında Series 4 önceki modellere göre daha başarılı. Galaxy Watch ise uyarıları ve harekete geçirme konusunda günlük kullanımda daha ikna edici. Apple’ın aktivite halkalarını tamamlamanız için gün sonunda verdiği “harekete geç ve halkaları tamamla” ricası yerine Galaxy’nin gün içinde küçük antrenmanlarla harekete geçmeyi teşvik eden hatırlatmaları daha başarılı.

BATARYALARI NE KADAR GİDİYOR?

Gelelim akıllı saatlerdeki en önemli özelliklerden birine. Galaxy Watch’un 270 mAh bataryası olan 42 mm modelini şarj etmeden 3 gün kullanabilirsiniz. 476 mAh bataryaya sahip olan 46 mm’lik modelle ise 4 günü çıkarabiliyorsunuz. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki eğer GPS takip etme özelliğiniz açık ise şarj daha hızlı tükenebiliyor. Yine de böyle baktığınızda kullanım süresi olarak Galaxy Watch, Apple Watch’u açık bir şekilde geride bırakıyor.

Apple Watch Series 4, önceki modellere göre daha hızlı fakat daha fazla batarya ömrü sunmuyor. S4’te tek şarjla iki gün geçirebilirsiniz. Peki Apple, batarya konusunda tembelliğe mi kaçıyor? Daha geniş ekran ve daha hızlı performans sunmak açısından batarya ömrünü sabit bir sürede tutmak da başarılı ancak Series 3’e göre pil ömrü olarak fazladan beklentiye yer bırakmıyor. Özellikle spor amaçlı uygulamaları kullanım halinde batarya daha hızlı tükenebiliyor.

APPLE WATCH SERIES 4’ÜN ÖNE ÇIKANLARI

Apple Watch Series 4, özellikle iPhone kullanıcıları için tüm akıllı saatler arasında bir numaralı aday. Çünkü akıllı telefonunuzla her bakımdan entegre çalışıyor. Ayrıca Apple, yeni modeli tasarlarken akıllı telefona destek olacak bir cihaz yerine başlı başına bir ürün yaratmak için uğraşmış ve bunu başarmış.

Yanınızda akıllı telefonunuz olmasa dahi birçok şeyi Apple Watch Series 4’le de yapabilirsiniz. Ekranın büyümesi sayesinde mesaj ve e-postaları okumak gibi işleri dahi kolay halledebiliyorsunuz. Ayrıca performans ve hız konusunda önemli geliştirmeler yapıldığını tekrar belirtelim.

Cihazın pil ömründen dolayı kolunuzda 24 saat tutmak yerine geceleri şarja koyup sabahları kolunuza takmanız daha ideal bir kullanım sağlıyor. Yoğun bir şekilde kullanıldığında en fazla 18 saat dayanabiliyor. Geceleri kolunda saatle uyumak istemeyenler için bu bir sorun teşkil etmiyor tabii ki. Uyku ölçüm uygulamasının dahili olarak gelmemesinin bir sebebi de pil ömrü olabilir.

Series 4’ün bariz bir yeniliği ise kalp elektrosunu çekebildiği yeni EKG özelliği. Bu özelliği şu an sadece özel tıp teknolojisi cihazları sunabiliyor. Apple Watch bu özelliği ile sağlık teknolojileri konusunda rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Ne var ki bu özelliğin sağlık verilerinin toplanmasının önündeki engellerden dolayı ABD dışında kullanmak mümkün değil. Hatta bu özellik ABD’de piyasaya ilk çıktığında kapalıyken FCC’nin verdiği izin sonrası açıldığını da hatırlatalım. Türkiye’deki S4 serisi sahiplerinin Türkiye’de EKG özelliğini ne zaman kullanabileceği sorusunun yanıtı henüz meçhul. Açıldığında Apple Watch S4 Türkiye için de ayrıcalıklı bir özellik kazanmış olacak.

SAMSUNG GALAXY WATCH’UN ÖNE ÇIKANLARI

Nasıl Apple Watch 4, iPhone kullanıcıları için birinci tercih ise Samsung Galaxy Watch da Android kullanıcıları için birinci tercih konumunda. Çünkü Galaxy Watch, Galaxy telefonlarla çok daha uyumlu ve hızlı çalışıyor. Bunu saat yüzü ve uygulama yüklemelerinde çok daha iyi hissedebiliyorsunuz. Ama yine de yeni ve eski Android telefonlarla da iPhone’la olduğu gibi uyumlu çalıştığını unutmamak gerek. iPhone’da mesajları okuyabilsek de yazamamak gibi bir sorunla karşılaştık. Ayrıca e-posta yazmak ve arama yapmak da iPhone’lar ile uyumlu değil maalesef.

Galaxy Watch’un güzel bir tasarımı var ve sade arayüzü kullanıcılara göz kırpıyor. Spor konusunda kullanıcısını özenle takip ediyor ve Android telefonlarla iyi çalışıyor. Batarya ömrü konusunda ise tüm akıllı saatler içinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı kullanıcılar için, özellikle ince bileğe sahip olanlar için Galaxy Watch büyük ve ağır gelebilir. Onlar da 42 mmlik modeli tercih edebilirler.

PEKİ FİYATLARINDA DURUM NASIL?

Gelelim son olarak iki akıllı saatin fiyatlarına. Galaxy Watch’ın 46 mm’lik modelinin Türkiye fiyatı 2199 TL olarak belirlenmiş. 42 mm ise 1999 TL fiyat etiketine sahip. Apple Watch Series 4’ün ise Türkiye’deki fiyatı 3099 TL. Son karar kullanılan platform başta olmak üzere tasarım beğenisine ve bütçeye kalıyor.