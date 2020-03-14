14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),koronavirüsü pandemi olarak nitelendirdiğini açıklamıştı. Peki, ülkeleri etkileyen koronavirüs SARS ve MERS ile karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Hangi virüs ne kadar insanı etkiledi? İşte merak edilenler...
HANGİ VİRÜS KAÇ KİŞİYİ ETKİLEDİ?
SARS TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome),2002 Kasım ayında Çin'de ortaya çıkan ve yine dünyanın öbür ucuna dek yayılan, bulaştırıcılık ve öldürücülüğü yüksek olan bir hastalıktı.
Türk Toraks Derneği'nin açıklamalarına göre; SARS Şubat ve Haziran 2003 tarihleri arasında önce arttı, daha sonra azalan bir şekilde dünya gündemini meşgul etti.
Çin, Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada gibi SARS olguları ve ölümleri görülen ülkeler eylem planlarını yaparak hazırlandılar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) başta olmak üzere pek çok yerel ve küresel dernek ve kuruluşun yoğun işbirliğiyle SARS krizi aşıldı.
Türkiye bu aktivitelerin içinde SARS olgusu görülmeyen ülkelerden biri olarak yer aldı. Şubat 2003'de DSÖ tarafından alarm verilen SARS hastalığı Çin'in Guandong bölgesinden sonra özellikle Hong-Kong, Tayvan, Kanada, Singapur gibi ülkeleri en fazla etkiledi.
İşte Hastalık Kontrol Merkezi tarafından bildirilen tabloda (11 Haziran 2003) SARS vakalarının ülkelere göre dağılımı...
SARS NASIL TEDAVİ EDİLDİ?
SARS'ta temel tedavi, ortaya çıkan solunumsal sorunlarına yönelik destek tedavisi, gerekirse oksijen ve ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) geliştiğinde invazif mekanik ventilasyondur. Yani hastaya cihaz aracılığıyla solunum desteği sağlanıyor. SARS'ın 2003 yılından beri görülmediği kaydedildi.
MERS EN ÇOK O HASTALARI ETKİLEDİ
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirüs),ise 2012 yılının Eylül ayında ilk kez Suudi Arabistan’da ortaya çıkan ve solunum yolu infeksiyonuna yol açan bir virüstü.
MERS, dünya üzerinde 11 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 699 hastada saptandı ve bu hastaların 209’u yaşamını kaybetti. Özellikle şeker, kronik akciğer, böbrek yetmezliği ve bağışıklık yetmezliği hastaları daha çok etkilendi.
Hastaların çoğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüldü ancak MERS şu ülkelerde de görüldü: Katar, Umman, Ürdün, Kuveyt, Yemen, Lübnan, İran, İngiltere, Fransa, Tunus İtalya, Malezya, Filipinler, Yunanistan, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Cezayir.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'na göre; MERS için özel bir tedavi olmaması, virüsün tam bilinmemesi nedeniyle uygulanan tedavi destekleyici, ikincil enfeksiyonları ve komplikasyonları önlemeye yönelik olarak yapılıyor.
MERS-CoV tanısı almış kişiler mekanik solunum desteği ve solunum izolasyonu sağlayabilecek bütün hastanelerde takip ve tedavi edilebiliyor. MERS'in 2014'ten beri görülmediği kaydedildi.
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