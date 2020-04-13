13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
COVID-19 pandemisinin ardından dünya ekonomisinin küçülmesine ve sağlık krizinin finansal ve ekonomik kriz haline dönüşeceğinden hemen tüm ekonomistler emin. Tabii ekonomide sorunlar oluşunca şirketlerin iflası ve ticaret hayıtının aksamasının yanı sıra en en önemli insani sorun işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik ise gerçekten bazen insanlarda dramatik etkiler yapabiliyor. Virüsten hemen hemen tüm dünyanın etkilendiğini gözönüne alırsak yeni işsiz kalacaklar hariç mevcut işsizler i çin de bu durum tabii ki daha da umut kırıcı bir vaziyet haline geliyor.
EN AZ İŞSİZLİK ADA ÜLKELERİNDE
Dünyaya şu anda baktığımızda devletlerin istatistik kurumları tarafından şu anda resmi olarak ilan edilmiş 126 milyon işsizin olduğu görülüyor. Bu işsizlerin 121 milyonu ise dünya nüfusunun ağırlıklı yaşadığı ve dünya ekonomisi ile ticaretinin döndüğü ülkeler. 5 milyon işsiz ise daha çok küçük ülkelerde yaşıyor. Yine de resmi olarak en ez işsize sahip ülke sadece 1.200 işsiz ile Cayman Adaları ve 1.800 işsiz ile Malta olarak görülüyor.
AVRUPA'DA 15.3 MİLYON İŞSİZ
Virüse en kötü yakalanan ülke ise 21 milyon işsizi ile Nijerya. Ancak virüsün bu ülkeye etkisi şu anda çok büyük değil. İkinci Brezilya'da 12.3 milyon resmi işsiz yaşıyor. Brezilya'da da başta emtia fiyatlarının düşüşü ile ekonomi gerçekten olumsuz etkilenirken asıl sorun Brezilya'yı takip eden ve virüsün çıkış yeri olan Çin ve şu anda virüsten en çok etkilenen ABD. Bu iki ülkede hem global ticaretin küçülmüş olması hem de virüsün olağanüstü etkileri nedeniyle işsizliğin katlanması bekleniyor. Kaldı ki ABD'de her hafta açıklanan işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 1 haftada 6 milyona çıktı. Bu sürecin de devam etmesi bekleniyor. Toplam 15.3 milyon işsizin bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde başı 3.5 milyon işsiz ile İspanya ve 3.3 milyon işsiz ile Fransa çekiyor. İtalya'da 2.5 milyon, Almanya'da 2.3 milyon işsiz bulunuyor. Türkiye ise 4.3 milyon işsiz ile dünyada 8'inci sırada.
50 ÜLKEDE 121 MİLYON İŞSİZ
|Ülke
|İşsiz sayısı
|Nijerya
|20.928
|Brezilya
|12.340
|Çin
|9.480
|ABD
|7.140
|Endonezya
|6.816
|G.Afrika
|6.700
|Angola
|4.627
|Türkiye
|4.362
|İspanya
|3.548
|Rusya
|3.430
|Fransa
|3.234
|Kolombiya
|3.045
|İtalya
|2.513
|Filipinler
|2.390
|Almanya
|2.335
|Mısır
|2.329
|Meksika
|1.942
|Japonya
|1.660
|Kanada
|1.547
|Cezayir
|1.440
|Özbekistan
|1.369
|İngiltere
|1.246
|Arjantin
|1.196
|Fas
|1.107
|Vietnam
|1.100
|Venezüela
|1.018
|Suudi Arabistan
|1.002
|Güney Kore
|927
|Polonya
|921
|Yunanistan
|801
|Şili
|768
|Avustralya
|699
|Ruanda
|620
|Sırbistan
|517
|Malezya
|512
|Avusturya
|504
|İsveç
|454
|Tayvan
|444
|Kazakistan
|442
|Sri Lanka
|437
|Tayland
|420
|Bosna Hersek
|406
|Peru
|380
|Ukrayna
|377
|Namibya
|364
|Portekiz
|354
|Filistin
|329
|Kosta Rika
|309
|Belçika
|305
|Hollanda
|274
|Toplam 50 ülke
|121.408
|Tüm dünya
|126.251
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!