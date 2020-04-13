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Dünya 126 milyon ile virüse yakalandı

COVID-19'un ekonomiye olumsuz etki edeceği nedeneyse kesin. Özellikle endişe edilecek alan işsizlik. Dünya virüse 126 milyon işsiz ile yakalandı. Bunun 121 milyonu global ekonominin gerçekleştiği 50 ülkede. Virüse en kötü yakalanan ülke ise 21 milyon işsizi ile Nijerya. İkinci Brezilya'da 12.3 milyon resmi işsiz yaşıyor. Brezilya'da da başta emtia fiyatlarının düşüşü ile ekonomi gerçekten olumsuz etkilenirken asıl sorun Brezilya'yı takip eden ve virüsün çıkış yeri olan Çin ve şu anda virüsten en çok etkilenen ABD. 15.3 milyon işsizin bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde başı 3.5 milyon işsiz ile İspanya ve 3.3 milyon işsiz ile Fransa çekiyor. İtalya'da 2.5 milyon, Almanya'da 2.3 milyon işsiz bulunuyor. Türkiye ise 4.3 milyon işsiz ile dünyada 8'inci sırada. Rahim Ak'ın haberi

13.04.2020 - 07:00 | Güncelleme: ABONE OL
işsizlik

COVID-19 pandemisinin ardından dünya ekonomisinin küçülmesine ve sağlık krizinin finansal ve ekonomik kriz haline dönüşeceğinden hemen tüm ekonomistler emin. Tabii ekonomide sorunlar oluşunca şirketlerin iflası ve ticaret hayıtının aksamasının yanı sıra en en önemli insani sorun işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik ise gerçekten bazen insanlarda dramatik etkiler yapabiliyor. Virüsten hemen hemen tüm dünyanın etkilendiğini gözönüne alırsak yeni işsiz kalacaklar hariç mevcut işsizler i çin de bu durum tabii ki daha da umut kırıcı bir vaziyet haline geliyor.

EN AZ İŞSİZLİK ADA ÜLKELERİNDE

Dünyaya şu anda baktığımızda devletlerin istatistik kurumları tarafından şu anda resmi olarak ilan edilmiş 126 milyon işsizin olduğu görülüyor. Bu işsizlerin 121 milyonu ise dünya nüfusunun ağırlıklı yaşadığı ve dünya ekonomisi ile ticaretinin döndüğü ülkeler. 5 milyon işsiz ise daha çok küçük ülkelerde yaşıyor. Yine de resmi olarak en ez işsize sahip ülke sadece 1.200 işsiz ile Cayman Adaları ve 1.800 işsiz ile Malta olarak görülüyor.

 

AVRUPA'DA 15.3 MİLYON İŞSİZ

Virüse en kötü yakalanan ülke ise 21 milyon işsizi ile Nijerya. Ancak virüsün bu ülkeye etkisi şu anda çok büyük değil. İkinci Brezilya'da 12.3 milyon resmi işsiz yaşıyor. Brezilya'da da başta emtia fiyatlarının düşüşü ile ekonomi gerçekten olumsuz etkilenirken asıl sorun Brezilya'yı takip eden ve virüsün çıkış yeri olan Çin ve şu anda virüsten en çok etkilenen ABD. Bu iki ülkede hem global ticaretin küçülmüş olması hem de virüsün olağanüstü etkileri nedeniyle işsizliğin katlanması bekleniyor. Kaldı ki ABD'de her hafta açıklanan işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 1 haftada 6 milyona çıktı. Bu sürecin de devam etmesi bekleniyor. Toplam 15.3 milyon işsizin bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde başı 3.5 milyon işsiz ile İspanya ve 3.3 milyon işsiz ile Fransa çekiyor. İtalya'da 2.5 milyon, Almanya'da 2.3 milyon işsiz bulunuyor. Türkiye ise 4.3 milyon işsiz ile dünyada 8'inci sırada.

 

50 ÜLKEDE 121 MİLYON İŞSİZ 

Ülkeİşsiz sayısı
Nijerya20.928
Brezilya12.340
Çin9.480
ABD7.140
Endonezya6.816
G.Afrika6.700
Angola4.627
Türkiye4.362
İspanya3.548
Rusya3.430
Fransa3.234
Kolombiya3.045
İtalya2.513
Filipinler2.390
Almanya2.335
Mısır2.329
Meksika1.942
Japonya1.660
Kanada1.547
Cezayir1.440
Özbekistan1.369
İngiltere1.246
Arjantin1.196
Fas1.107
Vietnam1.100
Venezüela1.018
Suudi Arabistan1.002
Güney Kore927
Polonya921
Yunanistan801
Şili768
Avustralya699
Ruanda620
Sırbistan517
Malezya512
Avusturya504
İsveç454
Tayvan444
Kazakistan442
Sri Lanka437
Tayland420
Bosna Hersek406
Peru380
Ukrayna377
Namibya364
Portekiz354
Filistin329
Kosta Rika309
Belçika305
Hollanda274
Toplam 50 ülke121.408
Tüm dünya126.251
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