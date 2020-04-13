Rahim Ak rak@cyh.com.tr

COVID-19 pandemisinin ardından dünya ekonomisinin küçülmesine ve sağlık krizinin finansal ve ekonomik kriz haline dönüşeceğinden hemen tüm ekonomistler emin. Tabii ekonomide sorunlar oluşunca şirketlerin iflası ve ticaret hayıtının aksamasının yanı sıra en en önemli insani sorun işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik ise gerçekten bazen insanlarda dramatik etkiler yapabiliyor. Virüsten hemen hemen tüm dünyanın etkilendiğini gözönüne alırsak yeni işsiz kalacaklar hariç mevcut işsizler i çin de bu durum tabii ki daha da umut kırıcı bir vaziyet haline geliyor.

EN AZ İŞSİZLİK ADA ÜLKELERİNDE

Dünyaya şu anda baktığımızda devletlerin istatistik kurumları tarafından şu anda resmi olarak ilan edilmiş 126 milyon işsizin olduğu görülüyor. Bu işsizlerin 121 milyonu ise dünya nüfusunun ağırlıklı yaşadığı ve dünya ekonomisi ile ticaretinin döndüğü ülkeler. 5 milyon işsiz ise daha çok küçük ülkelerde yaşıyor. Yine de resmi olarak en ez işsize sahip ülke sadece 1.200 işsiz ile Cayman Adaları ve 1.800 işsiz ile Malta olarak görülüyor.

AVRUPA'DA 15.3 MİLYON İŞSİZ

Virüse en kötü yakalanan ülke ise 21 milyon işsizi ile Nijerya. Ancak virüsün bu ülkeye etkisi şu anda çok büyük değil. İkinci Brezilya'da 12.3 milyon resmi işsiz yaşıyor. Brezilya'da da başta emtia fiyatlarının düşüşü ile ekonomi gerçekten olumsuz etkilenirken asıl sorun Brezilya'yı takip eden ve virüsün çıkış yeri olan Çin ve şu anda virüsten en çok etkilenen ABD. Bu iki ülkede hem global ticaretin küçülmüş olması hem de virüsün olağanüstü etkileri nedeniyle işsizliğin katlanması bekleniyor. Kaldı ki ABD'de her hafta açıklanan işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 1 haftada 6 milyona çıktı. Bu sürecin de devam etmesi bekleniyor. Toplam 15.3 milyon işsizin bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde başı 3.5 milyon işsiz ile İspanya ve 3.3 milyon işsiz ile Fransa çekiyor. İtalya'da 2.5 milyon, Almanya'da 2.3 milyon işsiz bulunuyor. Türkiye ise 4.3 milyon işsiz ile dünyada 8'inci sırada.

50 ÜLKEDE 121 MİLYON İŞSİZ

Ülke İşsiz sayısı Nijerya 20.928 Brezilya 12.340 Çin 9.480 ABD 7.140 Endonezya 6.816 G.Afrika 6.700 Angola 4.627 Türkiye 4.362 İspanya 3.548 Rusya 3.430 Fransa 3.234 Kolombiya 3.045 İtalya 2.513 Filipinler 2.390 Almanya 2.335 Mısır 2.329 Meksika 1.942 Japonya 1.660 Kanada 1.547 Cezayir 1.440 Özbekistan 1.369 İngiltere 1.246 Arjantin 1.196 Fas 1.107 Vietnam 1.100 Venezüela 1.018 Suudi Arabistan 1.002 Güney Kore 927 Polonya 921 Yunanistan 801 Şili 768 Avustralya 699 Ruanda 620 Sırbistan 517 Malezya 512 Avusturya 504 İsveç 454 Tayvan 444 Kazakistan 442 Sri Lanka 437 Tayland 420 Bosna Hersek 406 Peru 380 Ukrayna 377 Namibya 364 Portekiz 354 Filistin 329 Kosta Rika 309 Belçika 305 Hollanda 274 Toplam 50 ülke 121.408 Tüm dünya 126.251