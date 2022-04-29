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Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak? İşsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı için geri sayım başlamışken çoğu ödeme erkene çekildi. İşsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı araştırılıyor. İşte, işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşları ne zaman yatacak? sorusunun cevabı...

29.04.2022 - 18:54 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala binlerce vatandaşın gözü maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar...

  • İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

    Her yıl belirli tarihlerde hesaplara yatırılan işsizlik maaşları her ayın 5'inci günü hesaplara yatırılıyor.

  • İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Her ayın 5'inci gününde ödenen işsizlik maaşları geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde öne çekilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    “5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.” ifadelerini kullanan Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

  • ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi." ifadelerini kullandı.

  • İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı en düşük işsizlik maaşı 2137 TL, orta kademe işsizlik maaşı 2541 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 4272 TL oldu.

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