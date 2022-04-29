Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala binlerce vatandaşın gözü maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı ve emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar...