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        Haberler Sağlık Hangi kuruyemiş neye iyi geliyor? Kuruyemişlerin organlara ve vücuda faydaları nelerdir?

        Hangi kuruyemiş neye iyi gelir? Kuruyemişlerin organlara faydaları nelerdir?

        Kuruyemişler, sağlıklı bir beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan kuruyemişler, birçok faydası ile insan sağlığını destekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:41
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        • 1

          ÇEKİRDEK

          Çekirdek, meyvelerin, tohumların ve kabuklu yemişlerin en iç kısmında bulunan sert, yağlı bir yapıdır. Çekirdekler, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Çekirdeklerin faydalarından yararlanmak için, günde 28 gram çekirdek tüketmek yeterlidir. Çekirdekler, çiğ olarak, kavrularak veya tuzlanarak tüketilebilir. Çekirdek çitlemek stresi azaltmaya etkilidir.

        • 2

          ANTEP FISTIĞI

          Antep fıstığı, Türkiye'nin Gaziantep ilinde yetişen bir tür kabuklu yemiştir. Dünyanın en lezzetli fıstığı olarak kabul edilir ve birçok farklı şekilde tüketilebilir. Antep fıstığı, protein, lif, E vitamini, magnezyum, çinko ve potasyum gibi birçok besin maddesi açısından zengindir. Bu besin maddeleri, Antep fıstığı'na çeşitli sağlık faydaları sağlar.

          Antep fıstığı ayrıca solunum yollarını destekleyici özelliğe sahiptir. Antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

        • 3

          KURU ÜZÜM

          Kuru üzüm, demir açısından zengin bir besindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için gerekli bir mineraldir. Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşımakla sorumludur. Demir eksikliği, anemi olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Anemi, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir.

        • 4

          FINDIK

          Fındığın içerisinde yer alan omega-3 yağ asitleri, lifler ve E vitamini kalp sağlığını destekleyen bileşiklerdir.

        • 5

          BADEM

          Bademin içerisinde bulunan E vitamini, magnezyum ve lif cilt sağlığına iyi gelen içeriklerdir.

        • 6

          CEVİZ

          Cevizin içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri, E vitamini, lif ve magnezyum beyin fonksiyonlarını destekleyen bileşiklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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