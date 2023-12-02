ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, Türkiye'nin Gaziantep ilinde yetişen bir tür kabuklu yemiştir. Dünyanın en lezzetli fıstığı olarak kabul edilir ve birçok farklı şekilde tüketilebilir. Antep fıstığı, protein, lif, E vitamini, magnezyum, çinko ve potasyum gibi birçok besin maddesi açısından zengindir. Bu besin maddeleri, Antep fıstığı'na çeşitli sağlık faydaları sağlar.

Antep fıstığı ayrıca solunum yollarını destekleyici özelliğe sahiptir. Antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.