Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri sonrası yangın çıkan bölge ve illerimiz merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

DEVAM EDEN YANGINLAR

Çanakkale: Ezine (18:00)

Karabük: Merkez (14:30)

Burdur: Gölhisar(12:35)

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI: 44 İLDE 197 YANGIN...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"44 ilde 197 orman yangını çıktı. 185'i kontrol altında." diyen Pakdemirli, 5 ilde 12 orman yangınını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devam eden Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş yangınları var. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Aydın'da Karacasu, Isparta'da Sütçüler, Denizli'de de Güney yangınları sürüyor. Ayrıca yine 126 kırsal alanda yangına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 su atar uçak, 9 insansız hava aracı, 56 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 personelle bu çalışmalar devam ediyor."

Bakan Pakdemirli, sıcaklığın, düşük nemin ve artan rüzgârın, yangının durumunu olumsuz etkilediğini belirterek, "Sürekli olarak paylaşıyoruz. Ortalama 38-40 derece olan sıcaklıklar, 5 günlük ortalamalarda 36-42 derece arasında olması bekleniyor. Muğla genelinde bir hafta yağış beklenmiyor. Cuma günü rüzgâr güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ila 40 kilometre hızla bekleniyor. Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ila 50 kilometre, öğleden sonra 40 ila 60 kilometre... Pazar günü rüzgârın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem gündüz aşağı yukarı yüzde 20, gece de yüzde 40 ila 50 civarında." değerlendirmesinde bulundu.

Hasar tespit çalışmalarına değinen Pakdemirli, "5 il, 18 ilçe, 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar örtü altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3 bin 961 küçükbaş, 4 bin 856 arılı kovan, 1353 tarımsal yapı, 1137 alet-makine ve 2 bin 88 ton depo ürünü etkilenmiştir. Yine TARSİM kapsamında bugüne kadar 108 milyon lira sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve çalışmalara devam ediyoruz. Hasar tespitleri bittikten sonra en kısa sürede bu ödemeler de yapılıyor olacak." diye konuştu.

"FARKLI ÜLKELERDEN 23 HAVA ARACI YİNE BU FİLOYA DESTEK VERİYOR"

Pakdemirli, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili ilk tespitlerde önemli bir hasarın olmadığını söyledi.

Yangınlara müdahalede araç sayılarının da hesaba katılması gerektiğini belirten Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Sadece ve sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil, bununla beraber diğer makine, teçhizat ve tabii ki en önemlisi insan sayıları üzerinden de gitmemiz gerekiyor. Risk yönetimi çerçevesinde artan yangınlara karşı yine hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca arttırdık. Örneğin 28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak, 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ederken 31 Temmuz'da 107'ye ulaşan yangınlara da 6 uçak, 36 helikopter, 736 arazözle müdahale ettik. 4 Ağustos'tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz."

Pakdemirli, son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadıklarını, ancak son 9 günde 15'i büyük yangın olmak üzere devam eden yangınlar yaşadıklarını söyledi.

Yangınlar nedeniyle mevcut yangın söndürme filosuna da takviyeler yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Toplam 16 uçak, 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri filomuza destek veriyor. Farklı ülkelerden 23 hava aracı yine bu filoya destek veriyor. Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna'dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya'dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan'dan 1 amfibik uçak, İran'dan 1 tanker uçak, 2 helikopter, Azerbaycan'dan da 1 uçak ve 1 helikopterle hava söndürme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Personel ve araç bazında 53 yangın söndürme aracı ve 500 personel aramıza katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı da burada bizlerle beraber. Yine Katar'dan 65 arama-kurtarma personeli sahadaki çalışmalarına devam ediyor."

"YANAN ALANLAR BAŞKA AMAÇLA KULLANILMAZ"

Yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak." diye konuştu.

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yanan alanların rehabilitasyonu yapılacak ve fidan dikimine hazır hale getireceğiz. Yeni ağaçlandırma, yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe Nefes Kampanyası ile toplam 252 milyon fidan; bunun aslında şöyle bir önemli var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidan, yani 84 milyon çarpı 3, 252 milyon fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız, ana kriterimiz, vatandaşımızla beraber, el ele sahada dikmek ama biz tabii ki orman teşkilatı olarak, burada da mümkün mertebe bu dikimleri, hem hazırlık hem de dikilmesi konusunda yardımcı olacağız."

Pakdemirli, "Yangınlarla Mücadele Eylem Planları ve küresel ısınma, iklim değişikliğine göre birçok sürecin hem kamuda hem de bakanlığımızda revize edileceğini söylemek isterim." ifadesini kullandı.

"AKDENİZ ORMAN YANGINLARI MÜCADELE BİRLİĞİ"

Orman köylülerinin mutlaka daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Ormana daha fazla nasıl sahip çıkarız? Orman köylümüzün ormanla birlikte iç içe yaşarken daha fazla gelir, daha fazla ormanı sahiplenme konusunda da bazı adımlar atabileceğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği; böyle bir birliğin kurulmasının bize göre vakti gelmiştir. Çünkü akut dönemleri, bundan sonra sıcak hava ve küresel ısınmayla beraber yaşayacağımız anlaşılıyor. Akut dönemleri geçebilmek için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve bunların ötesinde de birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri, özellikle bu mücadele birliğinde makine, teçhizat, hava aracı paylaşılabileceği ayrıca da tabi ki eğitimlerini paylaşabileceği bir birliğin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu, önümüzdeki günlerde de özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle de paylaşıyor olacağız."

"1667 NOKTADA İLK MÜDAHALE EKİBİMİZ VAR"

Orman teşkilatının, dünyanın önde gelen kurumlarından biri olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Kamuoyundaki tartışmaların birçoğunun uçak, helikopter ve diğer konular üzerinden gittiğini görüyorum ama bizim asıl en önemli varlığımız, en önemli mücevherimiz insan kaynağımız. 1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Binlerce noktada su alma havuzlarımız var. Toplam 21 bin 90 personelimiz var ve farklı tiplerden toplam 4 bin 300'ün üzerinde yer müdahale aracımız var. Hava araçlarının toplam kapasitesi de 2002 ile karşılaştıracak olursak, yüzde 75 artışımız var. 2002'de 68 ton olan su kapasitemiz, 2021'de 119 tona çıkmış ve ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Bu yine kamuoyunda pek konuşulmayan bir konu ama orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu, Türkiye'nin ele aldığı ve dünyada bir görüşe göre birinci, bir görüşe göre ikinci. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci olduğumuzu kabul edelim. Hiçbir ülkede kullanılmıyor ve özellikle birçok ülkeden gelenler de, Kanada'dan eğitime gelen bir ekip 'Neler yapıyorsunuz?' diye sordu. Şunlar, şunlar, bir de İHA var dedik. İHA'ları gördükten sonra burada çalıştırdığınız program, modelleme, yangın tahminleme, yangınla alakalı simülasyonları gördükten sonra 'Bizim size söyleyecek ek bir şeyimiz yok.' dediler. Orman teşkilatımıza söylenen bu. İHA'ların kullanılması son derece önemli. Dünkü yangınlar da dâhil olmak üzere tüm yangınlarda istediğimiz anda bu bilgilere ulaşmamız söz konusu. Geçen yıl bir yerde denemesini yaptık, bu yıl 9 İHA, 10 drone ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık."

Pakdemirli, tüm bunları yapan Orman teşkilatının hem yeşili koruma hem de yeşili artırma görevinin olduğunu dile getirerek, "Son 19 yılda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat, 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı. Orman varlığında da 2015'te 46. sıradayken 2020'de 27. sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Yani orman varlığını ve yeşilini arttırma konusunda dünyada dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda iddialı ve dünyanın en iyi ülkeleri arasında olma kararlılığımız var. Yine 2019'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde hep birlikte buluşmuştuk. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından bir tanesiydi. Şimdi tekrar bu sonbaharda hep birlikte buluşmayı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZDAN BİRAZ DAHA SABIR İSTİYORUZ"

Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş akut bir olayla mücadele ettiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadele ediyor. Ekibim, teşkilatım şu anda yorgun ama hala motive ve hala çok istekli bir şekilde, bir an evvel bu yangınların söndürülmesi konusunda çalışıyorlar. Günün, tartışma değil alevlerle tek vücut savaşma günü olduğunu düşünüyorum. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı, vatandaşlarımıza, herkese tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bu cennet ülkenin her karışını yeşillendirebilecek imkân ve kabiliyete Türkiye sahiptir. Orman teşkilatı muktedirdir bu konuda. Söndürmek kadar yakmama ve kirletmeme konusunda da mutlaka bilinçli olmamız lazım diyorum. Bu yangınlarla alakalı vatandaşlarımızdan biraz daha sabır arz ediyorum."