Hangi araca ne kadar MTV ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yıl zam oranının yüzde 25 olarak belirlenmesi, yılbaşından itibaren hangi araç için ne kadar vergi ödeneceğini merak konusu haline getirdi.

MTV, birçok diğer vergi gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Fakat, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

Bu kapsamda, söz konusu yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2'yi, MTV için yüzde 25'e indirdi. Böylece, araç sahiplerinin 2022'de ne kadar MTV ödeyecekleri de netleşmiş oldu.

ARACIN YAŞINA BAKILMAYA DEVAM EDİLİYOR

MTV tutarlarındaki değişimlere bakmadan önce, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe tescil edilen motorlu vasıtaların MTV hesabına araçların yaş ve motor hacminin haricinde bu araçların matrah değerinin de eklendiğini hatırlatalım. Dolayısı ile, MTV hesabına dahil olan matrah değerleri de yüzde 25 oranında artmış oldu.

Trafiğe 2018'den önce çıkan araçların ise MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılmaya devam ediliyor.

LÜKS ARAÇTA 10 BİN TL'Yİ AŞAN ARTIŞ

Belirlenen yüzde 25'lik artış oranının yarattığı değişimlere bakacak olursak, 1-3 yaş aralığında, matrah değeri 123 bin 750 TL'yi aşan, motor silindir hacmi 1.3 litre ve altında olan otomobillerin mevcut bin 261 TL'lik MTV tutarı bin 577 TL'ye yükseldi.

Aynı özelliklere sahip 4-6 yaş aralığındaki otomobillerde ise MTV tutarı 879 TL'den bin 99 TL'ye yükselecek.

1.6 litre motor hacmine kadar olan otomobillerdeki MTV değişimine bakıldığında ise, matrah değeri 123 bin 750 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki modellerde MTV tutarı 2 bin 197 TL'den, 2 bin 747 TL'ye yükselecek. Aynı özelliklere sahip 4-6 yaş aralığındaki otomobillerin MTV'si ise 1 Ocak 2022'den itibaren bin 647 TL'den 2 bin 59 TL'ye yükselmiş olacak.

Daha büyük motor hacmindeki otomobillerin MTV'sindeki artışın ise 10 bin TL'yi aşması dikkat çekiyor. Bu kapsamda, motor hacmi 4 litreden yüksek ve matrah değeri 840 bin 750 TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki modellerde mevcut MTV 50 bin 107 TL iken, bu tutar 2022'de 62 bin 634 TL olacak.

Aynı motor hacmi ve değere sahip 4-6 yaş aralığındaki otomobillerde ise yeni MTV tutarı 9 bin 394 TL artış ile 46 bin 969 TL'ye yükselecek.

AYNI MODELDE 5 BİN TL FARK VAR

MTV oranlarındaki değişimlere en çok satılan otomobillerin bazıları üzerinden bakacak olursak, örneğin Renault Megane'ın 1.5 Blue DCI Joy EDC versiyonun vergisiz fiyatı 227 bin 872 TL seviyesinde. Dolayısı ile bu otomobilin 2022 MTV tutarı 2 bin 747 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota Corolla'nın 1.5 Vision Multidrive versiyonun matrah değerinin 165 bin 42 TL olduğunu göz önüne aldığımızda ise, bu otomobilin de yeni MTV tutarının 2 bin 747 TL olduğu sonucuna varabiliriz.

Corolla'nın 1.8 litrelik hibrit motoru tercih edildiğinde ise, MTV tutarı 4 bin 851 TL'ye yükseliyor.

Fiat Egea sahipleri de, yeni yıl ile birlikte Corolla ve Megane ile benzer MTV tutarı ödeyecek.

Egea'nın 1.4 Fire Easy versiyonun matrah değeri 131 bin 582 TL olduğundan, bu otomobilin de MTV tutarının 2 bin 747 TL'ye yükseldiği görülüyor.

Civic'in 1.5 litre VTEC Turbo Eco versiyonun başlangıç fiyatı 522 bin 400 TL olarak açıklanıyor. Tüm versiyonları yüzde 80 ÖTV diliminde yer alan Civic'in, vergisiz fiyatı ise 245 bin 951 TL. Rakamlar, Civic'in MTV tutarının da 2 bin 747 TL olduğunu gösteriyor.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinden biri olan Volkswagen Passat'ın MTV değeri ise, en çok satılan diğer araçlardan daha yüksek olması ile dikkat çekiyor.

Örneğin, Passat'ın 1.5 TSI ACT Business DSG versiyonun matrah değeri 329 bin 896 TL seviyesinde.

Bu değer, Passat'ın söz konusu versiyonu için ödenecek yıllık MTV tutarının alt segmentteki modeller ile aynı olacak şekilde 2 bin 747 TL olduğunu gösteriyor.

Fakat, Passat'ta aynı donanım paketinde 2 litrelik motor tercih edildiğinde ise, ödenecek yeni MTV tutarı 7 bin 642 TL'ye yükseliyor. Dolayısı ile, aynı otomobilin 2 farklı motor seçeneği arasındaki MTV farkının yılda 5 bin TL'yi bulduğunu söyleyebiliriz.