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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kurban Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde kanseri yendiğini açıklayan Yener, konuyla ilgili, "Çok zor günler geçirdim. Hayranlarım üzülmesin diye kimseye söylemedim. Herkesten çok fazla destek mesajı aldım ve ağlayarak okudum." dedi.

"EN AZ 10 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Sahne öncesi verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulunan Hande Yener, bir dönem karıştığı silahlı rehin alma olayına da değindi. Yener, "O bir şey değil ki... Ben en az 10 kere ölümden döndüm." açıklaması ile yine şaşırttı.

"MEME KANSERİNİ ATLATTIM"

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği sadece Show TV’de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’na anlatmıştı. Meme kanserini atlattığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde dile getirmişti.

Yener, 7 saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek, öğrendiğini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde ‘felaket’ dediğini duydum ve yıkıldım." demişti.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Hande Yener, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek, hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yener, kanser olduğunu ilk öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlatmıştı:

Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, ‘Allah'ıma kavuşuyorum’ diye avundum.

"KANSERKEN SAHNEYE ÇIKTIM"

Hande Yener, kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da belirtmişti. Ünlü şarkıcı, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kanser sürecinin kadınlara umut olmasını istediğini söyleyen şarkıcı, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Hande Yener bu hastalığın üzerine yapışmasına istemediğini ifade etmişti. Yener, "İlk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın." diye konuşmuştu.