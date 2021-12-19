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Hande Yener: Edis, Tarkan'ın yerini aldı

Geçtiğimiz günlerde "Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin" diyen şarkıcı Hande Yener, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yener, "Edis, Tarkan'ın yerini aldı. Tarkan'ın yeri ayrı ama son dönemde üretme olarak yerini aldı" ifadelerini kullandı

19.12.2021 - 11:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dün akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne alan şarkıcı Hande Yener, konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. 

    Yener, gazetecilerin, "Son fotoğrafınızın altına gelen 'Taş gibisiniz' yorumlarına ne diyorsunuz?" sorusuna "Valla taş gibiyim! O yorumu hemen bulun bana. Like (beğeneceğim) edeceğim." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

  • 'POPUN KRALİÇESİ' TARTIŞMASI 

    Yener, ardından muhabirlerin sosyal medyada tartışma konusu olan 'Popun kraliçesi Gülşen mi, Hadise mi?' yorumlarını hatırlatması üzerine, "Verin gazı verin, arkadaşlarımız da umarım güzel işler yaparlar da dinleriz. Eğlenelim, kıskanalım hep birbirimizi. Buyurun herkesi bekliyoruz meydandayız. Ben seviyorum heyecanlı arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

  • "EDİS, TARKAN'IN YERİNİ ALDI" 

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 'Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak, "Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin." demişti.

    Gündem olan sözleri hatırlatılan Hande Yener, "Ben zaten ilk ikiyi saydım, diğerlerini de 'Gülşen mi Hadise mi?' diye size bırakmıştım. Bence Edis, Tarkan’ın yerini aldı. Son dönemde çok üretti, konser verdi. Tamam Tarkan’ın yeri ayrı ama son dönemde üretme olarak yerini aldı bence." dedi.

  • Röportajın ardından sahneye çıkan Yener, Tepki ile birlikte 'Olmazsan Olmaz'ı seslendirdi, sonrasında 'Bela ve Sahte' şarkılarını okudu. Yoğun istek üzerine tekrar sahneye çıkan ikili, 'Olmazsan Olmaz' parçasını bir kez daha hayranları için okudu.

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