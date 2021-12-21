Hande'den Seren'e ziyaret

2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.
"BENİ YALNIZ BIRAKMADI"
Geçtiğimiz cuma günü ameliyat olan Seren Serengil'i yakın dostu Hande Yener, ziyaret etti. Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Serengil, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü sunucu, gönderisine, "Hande'ciğim gelmiş, hediyeler almış... Hastalığım süresince de yalnız bırakmadı. Hande bir tanedir." notunu düştü.
Bir hayli neşeli olduğu görülen Seren Serengil'in zor günleri geride bıraktığı ve bir süre daha dinlenmesi gerektiği öğrenildi.
"AĞRILARIM VAR"
Seren Serengil, birkaç gün önce sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile hastane koridorunda çekilen bu karesini yayınlamıştı. Serengil, paylaşımına, "Daha iyiyim... Kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. Saatte bir yürüyorum. Sağ olsun Mustafa Rahman Tohma bakıyor, yürütüyor, yediriyor ve tuvalet yaptırıyor. Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş, doktorum söyledi. Bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı ağrılarım var." notunu düşmüştü.
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