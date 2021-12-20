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Seren Serengil'in doktoru konuştu: Hastayı kaybedecektik!

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon daha geçirmişti. Serengil'in doktoru Alper Çelik, ünlü sunucunun son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

20.12.2021 - 16:43 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

  • "EVE GİDECEK DURUMA GELDİ"

    Geçtiğimiz cuma günü ameliyat olan Seren Serengil'in doktoru Alper Çelik, 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü ismin son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

    "Birileri bir şey yapmak zorundaydı, Seren Hanım'ı kaybedecektik!" diyen Çelik'in açıklamaları şöyle:

    Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi, eve gidecek duruma geldi. Bu bizim için de, kendisi için de çok zordu. Kemik erimesi, karaciğer yetmezliği vardı.

  • "ALT MİDEYİ BULAMADIK" 

    İnce bağırsakların büyük bir kısmı devre dışı bırakılmış. Bu sebeple organları birbirine yapışmış. Hastamızın bünyesinden dolayı da alt mideyi bulamadık. İnce bağırsakları tekrar aktif hâle gelecek. Birkaç ay içerisinde kemik erimesi duracak. Hatta birkaç hafta içerisinde metabolizması düzene girecek.

  • Çok riskli bir ameliyattı. Bundan sonraki süreçte Seren Hanım'ın sağlıklı beslenmesi gerek. Birkaç hafta sonra muhtemelen bundan 10-15 yıl önceki enerjiyle koşturuyor olarak gözlemleyeceğiz. 3-4 hafta sonra her şey yoluna girecek. Şu an sıvı ile besleniyor, üç hafta daha sıvıyla beslenecek. Daha sonra yavaş yavaş yumuşak şeylerle beslenecek.

  • "DURUM ÇOK KÖTÜ OLABİLİRDİ"

    Bizim stratejimiz alt mide ile üst mide arasını birleştirmekti. Her şey birbirine yapışık durumdaydı ve bulmanın zor olacağını anlayıp, vazgeçtik. Şu an üç tane yeni bağlantısı var, onlar çalışıyor. Olumsuz bir sonucu olsaydı durum gerçekten çok kötü olabilirdi...

    Lapaloskopiyle girdik çoğu hastada ikinci lapaloskopi bile yapılmaz ama Seren Hanım'a dört tane laparoskopi yapıldı. İnce bağırsakların ciddi bir bölümü devre dışı bırakılmamalıydı. İnce bağırsakların devre dışı bırakılması bir hastalığı bitirip, 3-4 tane hastalığı başlatır. Seren Hanım'ın 4.3 metre ince bağırsağı devre dışı bırakılmış.

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