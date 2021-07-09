Hande Yener'den 'Sahte' sürpriz

HABERTURK.COM

Sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha, aranjesi Misha imzalı 'Sahte' ile Hande Yener, yine çok şaşırtacak. Şarkıları, klipleri ve kostümleri ile her zaman öncü olan Yener, yeni şarkısı ve klibiyle yine müzik dünyasının gündemine oturacak.

80'ler konsepti ile çekilen klibin yönetmenliğini Aytekin Yalçın, stylingini ise Gabriele Papi ve Ebru Beklenoğlu üstlendi. Beykoz'da bir villada çekimleri yapılan klipte Hande Yener, yeni imajı ile kamera karşısına geçti.

Hande Yener'in 'Sahte adlı şarkısı', bugün itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.