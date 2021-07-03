"ORTAKLIK ÖZLEMİ BİTMİYORDU"

Ünlü şarkıcı daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Mutfak olarak Lübnan mutfağı popüler, biz de seviyoruz. Berksan ile ortaklık özlemi bitmiyordu o iyi oldu, mutluyuz. Burada çocukluğumuz geçti. Buradaki basamakların sayısını biliyorum. Burada kaç kez eğlendiğimi sorsanız sayısını bilemem... Bugün özgürlüğün ilk günü onun da ayrı bir mutluluğu var herkeste. İki gün sonra burada konser vereceğiz happy hour saatinde... Yazın burası Bodrum'u aratmayacak.