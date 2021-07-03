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Berksan: Hande Yener ile bizim aramıza para giremez! - Magazin haberleri

Berksan: Bizim aramıza para giremez!

Uzun süre küs kaldıktan sonra yeniden barışan şarkıcı Hande Yener ile Berksan, İstanbul'daki bir mekanda ortaklaşa restoran açtı. Dün akşam bir araya gelen ikiliden Berksan, "Bizim o gereksiz geçen zamanımızın ticaretimizle ilgisi yok. Öyle anlaşıldığını biliyorum ama bizim aramıza para falan giremez!" dedi

03.07.2021 - 17:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Hande Yener ile Berksan İstanbul'daki bir mekanın restoranına ortak oldu. Geçtiğimiz akşam açılışa katılan ikili birlikte objektif karşısında poz verdi. Hande Yener ile Berksan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "TİCARETİMİZLE BİR İLGİSİ YOK"

    Uzun süre Yener ile küs kaldıktan sonra meslektaşıyla arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam eden Berksan, "Bizim o gereksiz geçen zamanımızın ticaretimizle ilgisi yok. Öyle anlaşıldığını biliyorum ama bizim aramıza para falan giremez" ifadelerini kullandı.

  • Gece için krem rengi bir elbise tercih eden Hande Yener, topuklu ayakkabıları nedeniyle merdivenlerden inerken Bersan'ın desteği ile merdivenlerden indi. Yener de Berksan ile tekrar ortak oldukları için ve koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla eğlence mekanlarının açıklamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

  • "ORTAKLIK ÖZLEMİ BİTMİYORDU"

    Ünlü şarkıcı daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Mutfak olarak Lübnan mutfağı popüler, biz de seviyoruz. Berksan ile ortaklık özlemi bitmiyordu o iyi oldu, mutluyuz. Burada çocukluğumuz geçti. Buradaki basamakların sayısını biliyorum. Burada kaç kez eğlendiğimi sorsanız sayısını bilemem... Bugün özgürlüğün ilk günü onun da ayrı bir mutluluğu var herkeste. İki gün sonra burada konser vereceğiz happy hour saatinde... Yazın burası Bodrum'u aratmayacak.

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