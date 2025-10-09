Hande Ünsal ve Umur Doma'dan sürpriz düet
Hande Ünsal ve Umur Doma, 'Gel' isimli şarkıda bir araya geldi; söz ve müziği Umur Doma'ya ait şarkı, 10 Ekim'den itibaren tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak
Giriş: 09.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 09.10.2025 - 22:30
Ünlü şarkıcı Hande Ünsal ve alternatif pop müziğin yükselen ismi Umur Doma, 'Gel' isimli şarkıda buluştu.
Söz ve müziğine Umur Doma'nın imza attığı şarkının düzenlemesini Umur Doma ve Ufuk Kevser yaptı.
Muhammet Ali Çaylak'ın klip yönetmenliğini yaptığı şarkı, 10 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini alacak
