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Son şarkısı 'Yorgun Savaşçı'yla dikkat çeken ve bir dizi konserle yoğun bir tempoyu geride bırakan şarkıcı Hande Ünsal, soluğu memleketi İzmir'de aldı.

Yorumladığı parçaların yanı sıra bestelediği şarkılarla da adından sıkça söz ettiren Ünsal, "Burası benim en verimli olduğum yer. 15 günlük üretim kampındayım" dedi.