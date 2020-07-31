Sanatçı Hande Ünsal, Kurban Bayramı'nı yollarda geçirecek. 3 günde 4 konserle sevenleriyle buluşacak olan Ünsal, bugün Antalya'da sahne alacak.

Bayramın ikinci günü Sakarya'da, üçüncü günü Çeşme'de sahneye çıkmaya hazırlanan Ünsal, aynı günün akşamında soluğu Bodrum'da alacak. Şarkıcı, bayram boyunca İstanbul, Antalya, Sakarya, İzmir ve Muğla arasında mekik dokuyacak.