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Sanatçı Hande Ünsal, yeni şarkısı 'Yorgun Savaşçı'yı müzikseverlerle buluşturdu. Ünsal, çalışmasıyla ilgili, şunları söyledi:

Ben savaşçı bir kadınım. Şarkının ruhunda ve klibinde de özgür ve güçlü bir kadın, kadınlar var. Yaptığım işte, bugüne kadar geldiğim bu yolu, kendi tırnaklarımla kazıyarak katettim. Ama bu şarkıyla benim için yeni bir dönem başlıyor, yeni bir yola giriyorum.

Söz ve müziği Hande Ünsal'a ait olan şarkının düzenlemesine Serkan Balkan imza attı. 80'lerin esintilerini taşıyan klipte dönemin havasını yansıtan kostümler, motosikletler ve dekorlar kullanıldı.

Klibin yönetmen koltuğunda ise Can Tekin yer aldı.