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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Soral ve İsmail Demirci, aile tatiline devam ediyor - Magazin haberleri

        Hande Soral ve İsmail Demirci, aile tatiline devam ediyor

        Hande Soral ve İsmail Demirci, Bodrum tatillerine Turgutreis'te devam ediyor. Ünlü çift, çocukları Ali'nin peşinde koştururken, denize girmemeyi tercih etti. İkiliye, oyuncu Toygun Avanoğlu ve eşi Siva Behrouzfar da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:13
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, yaz tatillerini Bodrum Turgutreis’te sürdürüyor.

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          Aile, tatilin keyfini çıkarırken, küçük oğulları Ali'yle birlikte beach'e geldikleri anlarda objektiflere yansıdı.

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          Çocuklarıyla yakından ilgilenen Soral ve Demirci çifti, tüm günü Ali'nin peşinde koşturarak geçirdi.

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          Bu neşeli anlarda denize girmeyi tercih etmeyen çift, enerjilerini oğullarına ayırdı.

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          İkiliye, İsmail Demirci'nin 'Kuzey Yıldızı' dizisindeki rol arkadaşı Toygun Avanoğlu ve eşi Siva Behrouzfar da eşlik etti.

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          Toygun Avanoğlu ve eşi Siva Behrouzfar, kızlarıyla birlikte suyun tadını çıkardı.

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