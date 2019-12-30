"2020 her anlamda unutulmaz bir yıl olacak" cümlesini de ekliyor. Merkür gerilemesinin ve dolunayın etkilerini anlatan Kazanova, 5 Nisan, 30 Haziran ve 12 Kasım tarihlerinde Jüpiter ve Plüton’un kavuşumunun önemli olduğunu belirtip Akrep Burcu olan Türkiye’nin her türlü zorluğun altından kalkacağını söylüyor. Bu sene Yay ve yükselen Yayların, Akrep ve yükselen Akreplerin, İkizler ve yükselen İkizlerin ve Boğa ve yükselen Boğaların paradan yana şansı olduğunu da ifade ediyor ve ekliyor: "Bu sene hak edenler saygı görecek. Ekonomi çok ön planda olacak. İlk 3 aylık dönemde önemli düzenlemeler olabilir. Mayıs ayında İkizler-Yay hattına geçince yer yerinden oynayacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak." İşte 2020 burç yorumlarınız...