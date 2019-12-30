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Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa’da ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova’yla yaptıkları astroloji sohbetinde 2020 burç yorumlarını ele aldı. Hande Kazanova, 2019’un elemeler ve hayatımızda düzenlemeler yapma yılı olduğunu söyleyen Kazanova 2020’nin büyük değişiklikler yılı olacağını belirtiyor.
"2020 her anlamda unutulmaz bir yıl olacak" cümlesini de ekliyor. Merkür gerilemesinin ve dolunayın etkilerini anlatan Kazanova, 5 Nisan, 30 Haziran ve 12 Kasım tarihlerinde Jüpiter ve Plüton’un kavuşumunun önemli olduğunu belirtip Akrep Burcu olan Türkiye’nin her türlü zorluğun altından kalkacağını söylüyor. Bu sene Yay ve yükselen Yayların, Akrep ve yükselen Akreplerin, İkizler ve yükselen İkizlerin ve Boğa ve yükselen Boğaların paradan yana şansı olduğunu da ifade ediyor ve ekliyor: "Bu sene hak edenler saygı görecek. Ekonomi çok ön planda olacak. İlk 3 aylık dönemde önemli düzenlemeler olabilir. Mayıs ayında İkizler-Yay hattına geçince yer yerinden oynayacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak." İşte 2020 burç yorumlarınız...
KOÇ 2020 BURÇ YORUMLARI
Koç burçları bu senenin en çok konuşulan, göz önünde olan ve kariyerde en çok parlayacak olacak. 1-1.5 yıldan beri Satürn bu alanda Koç burçlarını test etmekteydi. Bazen toplum önü duruşunuzda, işlerinizde birtakım sıkıntılar ve problemlerle karşılaşmışlardı. Şimdi Jüpiter Koçların bu alanlarına girdi ve bu alanlarda onlara şans ve fırsatlar sunmaya devam edecek.
Bir yıl boyunca güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Peki ne yaparak? Çalışarak uğraşarak, didinerek, azmederek... Koç burçları çok fazla azmetmeyi sevmez. Bu yüzden de tökezleyip ‘hani bize çok şanslısın demiştiniz’ derlerse buradan onun da uyarısını yapalım. Biraz uğraşacaksınız sevgili Koçlar… Ama sonu istediğiniz gibi olacak. Uranüs para alanlarınızda... Bu da ne demek biliyor musunuz? Parasal konularda anlık iniş çıkışlar yüksek olabilir. 21 Haziran’daki tutulma, ev alımınızı hızlandırabilir. Bunun yanında ailevi konular önemli olacak ve bu sene kalbinize göre almak istediğiniz bir eğitim varsa, fırsatların tutulmalarla beraber arttığını görebilirsiniz.
Ancak bir tek Koçlara şunu söyleyelim. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın. Mars sizin burcunuzda gerileyecek. Bu dönemde çok büyük girişimlerden de kaçınmak sizin faydanıza olabilir. Bu sene en büyük şansı kariyerden, işten, anne tarafından, ailevi alandan alacaksınız. Tadını çıkarın…
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