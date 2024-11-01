Hande Erçel ve Hakan Sabancı, New York sokaklarında
Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, New York sokaklarında sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı
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Hande Erçel, Amerikan Türk Cemiyeti'nin, 28 Ekim'de New York'ta düzenlediği gala gecesinde ödül alan isimlerden biri olmuştu.
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Törene sevgilisiyle katılan Erçel, etkinliğin ardından bir süre New York'ta sevgilisiyle vakit geçirdi.
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Hande Erçel, 31 milyon takipçili sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü oyuncu, New York sokaklarında sevgilisiyle bir paylaşım daha yaptı.
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Erçel'in New York başlıklı bu paylaşımı takipçileri tarafında ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram