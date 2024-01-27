Hande Erçel öğrencilik günlerine geri döndü
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırdı
Giriş: 27.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:23
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, öğrenci kartı ile poz verdi. Erçel, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.