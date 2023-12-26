Hande Erçel'in yeni imajına Elçin Sangu'dan yorum
Hande Erçel saçlarını kızıla boyattı. Elçin Sangu, kendisine benzetilen ünlü oyuncunun yeni imajıyla ilgili yorum yaptı
Giriş: 26.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:02
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Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel imajını değiştirdi.
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Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya kullanıcıları tarafından meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi.
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Elçin Sangu, Hande Erçel'in fotoğraflarına "Üffff" yorumunu yaptı, Hande Erçel ise, "Senin kadar olamaz" yanıtını verdi.
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Elçin Sangu
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Hande Erçel
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