Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan ünlü oyuncu, gazetecilerin "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna ise kaçamak cevaplar verdi.

Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen, daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." dedikten sonra otomobiline bindi.