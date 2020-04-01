"HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"

Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:

Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram...