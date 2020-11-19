"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR KUTLAMA HAYAL EDEMİYORUM"

İşte bu yüzden Kansersiz Yaşam Derneği ile yürüyorum. 'İyilik Paylaş' sosyal bağış platformu üzerinden açtığım kampanya ile toplayacağımız bağışlar, benim için en özel günümün, en güzel hediyesi olacak. Şimdi sıra sizde. Az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa, bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum. Teşekkür ederim.