Hande Erçel, 12 üzüm yeme ritüeli yaptı

2025’e sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte giren ünlü oyuncu Hande Erçel, o anlardan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Özellikle bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

REKLAM advertisement1 Hande Erçel, videoda İspanya kökenli bir gelenek olan "12 üzüm yeme ritüelini" gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı. Yeni yıl, farklı kültürlerde çeşitli geleneklerle kutlanır. İspanya'da ise "Şansın 12 Üzümü" geleneği vardır. Bu gelenek, 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. 1909'da Alicante'deki üzüm çiftçileri, fazla üzümlerini satmak için bu ritüeli başlattı. Aslında gelenek, 1880'lerde Madrid burjuvazisinin Fransız kutlamalarından etkilenerek ortaya çıktı. Zamanla Latin Amerika ve diğer bölgelere yayıldı. Bugün, TikTok gibi sosyal medya platformlarında popüler hale geldi.

Bu ritüel, gece yarısı çan sesleriyle birlikte her bir üzüm tanesi için bir dilek tutmayı içeriyor. Saat tam 00:00’ı gösterdiğinde, her çan sesinde bir üzüm yeniyor ve bu dileklerin yeni yıl boyunca gerçekleşeceğine inanılıyor. REKLAM

Bazı insanlar bu ritüeli masanın altında gerçekleştirerek, dileklerinin aşk, mutluluk veya bolluk gibi temalarla güçlenmesini amaçlıyor.

Fotoğraflar: Instagram