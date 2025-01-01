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        Haberler Magazin Hande Erçel, 12 üzüm yeme ritüeli yaptı - Magazin haberleri

        Hande Erçel, 12 üzüm yeme ritüeli yaptı

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, yılbaşında masanın altında 12 üzüm yeme ritüeli yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 23:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:52
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        12 üzüm yeme ritüeli yaptı
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        2025’e sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte giren ünlü oyuncu Hande Erçel, o anlardan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Özellikle bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Hande Erçel, videoda İspanya kökenli bir gelenek olan "12 üzüm yeme ritüelini" gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Yeni yıl, farklı kültürlerde çeşitli geleneklerle kutlanır. İspanya'da ise "Şansın 12 Üzümü" geleneği vardır. Bu gelenek, 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. 1909'da Alicante'deki üzüm çiftçileri, fazla üzümlerini satmak için bu ritüeli başlattı. Aslında gelenek, 1880'lerde Madrid burjuvazisinin Fransız kutlamalarından etkilenerek ortaya çıktı. Zamanla Latin Amerika ve diğer bölgelere yayıldı. Bugün, TikTok gibi sosyal medya platformlarında popüler hale geldi.

        Bu ritüel, gece yarısı çan sesleriyle birlikte her bir üzüm tanesi için bir dilek tutmayı içeriyor. Saat tam 00:00’ı gösterdiğinde, her çan sesinde bir üzüm yeniyor ve bu dileklerin yeni yıl boyunca gerçekleşeceğine inanılıyor.

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        Bazı insanlar bu ritüeli masanın altında gerçekleştirerek, dileklerinin aşk, mutluluk veya bolluk gibi temalarla güçlenmesini amaçlıyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hande Erçel

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