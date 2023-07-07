Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Doğandemir, Etiler'de bir mekân çıkışı görüntülendi. Doğandemir, "Ekipçe tatildeydik. Şimdi buralardayım. Kurban Bayramı'nı da burada ailemle geçirdim. Her şey yolunda şu an yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" dedi.