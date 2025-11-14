Habertürk
        Hande Doğandemir, evlilik tarihini açıkladı - Magazin haberleri

        Hande Doğandemir, evlilik tarihini açıkladı

        Sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi alan Hande Doğandemir, düğün tarihi ve detaylarıyla ilgili konuştu; "Seneye havalar güzelleşince bakacağız. Önemli olan sevdiklerimizle keyifli bir gün yaşamak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 22:59 Güncelleme: 14.11.2025 - 22:59
        Evlilik tarihini açıkladı
        Hande Doğandemir, sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı. Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve teklif hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        Hande Doğandemir; "Her şey yolunda. Zaten hiç saklamadım, çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

        Evlilik tarihi sorusuna; "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını veren Hande Doğandemir; "Kır düğünü mü olacak?" sorusuna ise "Vallahi, hiç düşünmedik, gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, keyif alacağımız ve sevdiklerimizle güzel vakit geçireceğimiz bir gün olması" dedi.

        Evlilik teklifinde çok duygulandığını da belirten Hande Doğandemir; "Çok duygulandım. Çok sade, kendi aramızda bir an yaşadık. Düğün de öyle olacak" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hande Doğandemir
        #Emre İzer

        Habertürk Anasayfa