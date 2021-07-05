Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme

Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürüldü. Vahşi cinayetle ilgili soruşturmada 19 yıl sonra baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş ortaya çıkan yeni deliller kapsamında "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

TAHLİYE OLMUŞLARDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 6 ay cezaevinde kalan baba ve üvey anne hakkında, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada sürpriz bir karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın, tutuklu kaldığı süre, delillerin çoğunun toplanmış olması ve toplanmayan delillere sanıkların etki etme olasılığının bulunmaması gerekçeleriyle tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HANDE'NİN ARKADAŞI: KAPI AÇILMADI AMA EVDE BİRİLERİ VARDI

Davanın üçüncü duruşması da bugün görüldü. Duruşmada Hande Çinkitaş'ın halası ve arkadaşı tanık olarak dinlendi. Mahkemede olay gününü anlatan Hande'nin arkadaşı Nazlı Ilgar, "Okula Hande'yle birlikte giderdik. Saat 12.00'ye doğru Hande'yi evden almak için gittim. Zile bastım dış kapıyı açmadı. Kapıcının ziline bastım. Kapıcı kapıyı açtı. Yukarı çıktım. Hande'nin evinin kapısını çaldım. Cevap veren olmadı ama kapı dürbününde gölgelik gördüm. Birileri evdeydi" dedi. Hande'nin halası da baba ve üvey anneyi suçladı.

"EV HAPSİ"NE DEVAM

Tanıkların dinlenmesinden sonra söz verilen sanıklar tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Sanıklar hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

19 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN DELİLLER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ocak 2001 tarihinde İçerenköy Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan evde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde öldürüldüğü belirtildi. Olay zamanında eve baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın dışında üçüncü bir kişinin girdiğine dair delil bulunamadığı ifade edilerek baba ve üvey annenin yıllar içinde alınan çeşitli ifadelerindeki çelişkiye dikkat çekildi.

Olay yerindeki bıçakta 2001 yılındaki incelemede babaya ait parmak izi bulunmadığı ama Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca geçen yıl yeniden yapılan incelemede kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi. İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın olay anında evlerinde bulunduklarının sabit olduğu belirtilerek, yıllar içerisinde verdikleri beyanlarında çelişkilerin bulunması, daireye üçüncü bir şahsın geldiğine dair delil olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde üvey anne ile babanın evde oldukları sırada cinayeti birlikte işledikleri öne sürüldü. İddianamede, bu kapsamda baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "Canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.