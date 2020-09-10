Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Ataizi, geçtiğimiz akşam oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir restoranda Meksika usulü acılı yemekler yiyen çiftin keyfi yerindeydi.

Ataizi, daha sonra basın mensuplarına poz verdi.