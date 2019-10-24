Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda sevgilisi ile ilişkisi hakkında, "Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.