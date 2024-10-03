Hande Ataizi: Oyuncular almasın mı?

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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'ndaki bir mekânda objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Yeni sezonda dinleniyorum, keyfini çıkarıyorum. Projem yok şu an" dedi.

"HİYERARŞİK SİSTEMDE YAŞIYORUZ"

Hande Ataizi, gazetecilerin, "Yüksek ücretleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: Ne güzel, oyuncular almasın mı?. Oyuncular kazansın. Yapımcı demek ki o kadarını kazanıyor ki veriyor. Diğer oyuncular ile arasındaki uçurumdan bahsediyorsan da orman kanunu, hiyerarşik sistemde yaşıyoruz.