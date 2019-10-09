"DİNÇ ONA ABİ OLDU"

İlişkilerinin evliliğe gittiğini de dile getiren Ataizi, "Evet ciddi gidiyor. Leon ile tanıştılar. Leon'un bir babası var. Biz hiçbir zaman baba aramadık. Benjamin çok iyi bir baba. Dinç de ona abi oldu" diyerek sözlerine devam etti.