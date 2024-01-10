Hamsi ve pilavın buluştuğu 'Ordu içli tava'

Kahveci, başka yöresel ürünleri de tescil etmek için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Genel itibarıyla hedefimiz ilimizdeki bu tescilli ürünlerin gastronomi anlamda dışarıdan gelen turistlere sunum imkanlarının arttırılması yani insanların Ordu'ya geldiği zaman 'Buranın güzel içli tavası var' diye bu lezzetleri talep etmesi en büyük arzumuz. İkinci olarak da coğrafi işaretli ürünlerden asıl maksat bunların paketlenmesi ve soğuk zincire dahil edilerek çok daha uzak mekanlarda satılabilmesi yönünde bir düşüncemiz var. İçli tava da buna uygun bir ürün. Soğuk zincirle çok farklı yerlere bunun pazarlanması, satışı yapılabilir."