'Hamiyet'i Açıkhava'da 3 bin kişi izledi

Şarkılarında zamanın, sokağın, gündelik hayatın değişen manzaralarını kendine özgü bir dille harmanlayarak aktaran Indie müziğin Türkiye’deki köklü gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet” yolculuğunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 3 bin kişi izledi. Aslı İnandık ve Peyk grubunun başrollerini paylaştığı, BWO Sahne’nin organizatörlüğünü üstlendiği Hamiyet’in oyuncularını sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Hamiyet’i açaıkhavada izleyenler arasında Nurgül Yeşilçay, Emin Alper, İlker Başbuğ, Serra Kadıgil, Ceyda Düvenci, Ceylan Ertem, Aslıhan Gürbüz, Hazal Türesan, Vildan Atasever, Mehmet Turgut, Nazan Kesal gibi isimler vardı.

İlk kez geçtiğimiz kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan müzikal, Peyk’in solisti İrfan Alış’ın çocukluğunda yer etmiş sıra dışı bir kadının hikayesini 80’lerdeki bir işçi mahallesinden bugüne taşıyor.

Işıl Kasapoğlu gibi “kumpanyasever” bir yönetmenin sahneye koyduğu müzikalin senaristliğini ise Masumlar Apartmanı, Ömer dizilerinin senaryolarına da imza atan Deniz Madanoğlu üstleniyor. Komediden drama oyunculuk kariyerini geniş bir alanda sağlam adımlarla pekiştiren Aslı İnandık’ın Hamiyet karakterine hayat verdiği müzikal, zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan, Sabahattin Yakut, Ezgi Çelik, Uygar Özçelik, Bilgesu Kural ve Cansu Bahadır’ın rol aldığı müzikalde Peyk de tam kadro sahnede yerini alıyor.