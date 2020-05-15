Hamilelikte ortaya çıkan hormonal değişimler; vücutta çok fazla değişime neden olabilecek bir evrenin başlamasıdır. Hamilelikte en çok etkilenen bölgelerden biri de cilttir. Metabolizmanın hız kazanması nedeni ile de bu değişiklik hızlı bir şekilde etki eder. İlk üç aylık başlangıçta; yağ salgılanması artar ve sebum üretimi yükselir ve akneler ortaya çıkabilir. Cildin temizlenmesi için kimyasal içerikli ürünler kullanmamak gereklidir. Doğal bitkisel ürünlerle temizlik yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca peeling ve maskelerde doğal olmalıdır.
Hamilelik ile ortaya çıkan meme başları koyulaşması, vücutta benlerin artması, göğüs ve göbek arası çizgide koyulaşma, alın, burun ve elmacık kemiklerinde hamilelik lekeleri oluşabilmektedir. Güneş filtreleyen organik ve mineral içeriğine sahip, güneş kremleri güneşe çıkmadan 30 dakika önce kullanmak, özellikle esmer cildi olanlar için gereklidir.
Hormonlarda artış olması nedeni ile saçlarda canlanma ve gelişme yoğun olmaktadır. O nedenle kimyasal ürün kullanılması sakınca yaratabilir.
Vitamin ve mineral eksikliği nedeni ile tırnaklarda kırılma ve gebeliğin ilerlemesi ile ödem artışı nedeni ile de tırnaklarda batma sorunu ortaya çıkabilmektedir. O yüzden ayakkabılar yumuşak ve rahat olanlardan seçilmelidir.
Mantar, selülit ve damarlarda (varis ya da hemoroid) ortaya çıkabileceği için dikkat etmekte fayda vardır. Hafif basit egzersizler yapılabilir.
Hamilelik son 3 ayına girdiğinde göbek bölgesi ve kilo alan vücudun başka bölgelerinde ciltte çatlaklıklar görülebileceği için, cildin elastik olmasını sağlayan kimyasal içerik taşımayan ürünler kullanılarak gerilmesi önlenmelidir. Aşırı çatlakların oluşmaması için gereğinden fazla kilo almamak önemlidir.
Boyun bölgesi, kulak arkaları, kulak içleri, göğüs araları ve altları, göbek çukuru, kasıklar, ayak parmak araları iyi kurulanmalı ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Mantar oluşmasına engel olmak için; gereken bir uygulamadır.
Hamilelik süresince saçlara işlem yaptırmamak, kimyasal ürünler kullanmamak ve vücut temizliğine dikkat etmek cildin sorun yaşamaması açısından önemlidir.
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