Adet kanamanız geciktiyse ve hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, eczanelerden alabileceğiniz hamilelik testiyle kendi kendinize yapıp bunu öğrenebilirsiniz. Peki, hamilelik testi nasıl yapılır? Hamilelik testindeki tek ve çift çizgi ne demek?
Hamilelik (Gebelik) testi ne zaman yapılmalı?
Gebelik testleri kanda veya idrarda yapılabilir. Kan testi idrar testine göre daha hassas ve güvenilirdir. İdrarda gebelik testinin yapılması için uygun olan zaman adetin ortalama 1 hafta gecikmesi gerekmektedir. Adetiniz gecikti, gebelik şüphenizde arttı ise evde gebelik testi yapabilirsiniz.
Bu test doğru yapıldığı takdirde %90 doğru olacaktır. Fakat yanlış olabilme ihtimali de söz konusudur. Anne adayları bu test dışında başka testler de yapabilirler. Hastaneye veya doktorunuza bu belirtilerle başvurduğunuz zaman gebelik testleri yapılmasını isteyecektir. Doktorunuzun istediği kan testinin sonucunun yanlış olma ihtimali ise çok çok düşüktür. Bu testin sonucunda pozitif çıkması gebe olduğunuz anlamına gelir.
En erken gebelik belirtileri nelerdir?
Anne adaylarının gebelik testi yapmaları için görmeleri veya hissetmeleri gereken birkaç belirti vardır. Bunlar sıklıkla adette gecikme, mide bulantısı, baş dönmesi, yorulma, çarpıntı gibi sayılabilir. Bu belirtilerin varlığında gebelik testi yapmanız durumu netleştirmek anlamında iyidir.
Hamilelik (gebelik) testlerini yapmanız için en uygun zaman kendinize gebelik belirtileri gözlemlediğiniz zamandır. Bu belirtileri gözlemledikten sonra evde, kendiniz bu gebelik testini yapabilirsiniz. Bu testin sonucuna da güvenmiyorsanız doktorunuzdan kan testi yapmasını isteyebilirsiniz. Doktorunuzun yaptırdığı bu kan testinde hormonlarınıza bakılacaktır. Bakılan hormonlarınızın seviyelerinden gebe olup olmadığınız anlaşılmaktadır. Bu testin sonucu da pozitif çıktığı zaman gebe olduğunuz anlamına gelmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!