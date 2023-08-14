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        Haberler Sağlık Hamilelik kadınların beynini değiştiriyor! Hamilelik beyni nasıl etkiler?

        Hamilelik kadınların beynini değiştiriyor! Hamilelik beyni nasıl etkiliyor?

        Hamile anne adaylarının vücutlarında zaman içerisinde çeşitli değişiklikler meydana gelir. Vücutta gözlemlenen belirgin değişimlerin yanı sıra bireyin beyin işleyişini değiştiren inanılmaz etkiler de görülür. İşte hamile kadınların beyinlerinde meydana gelen değişimler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 14:00
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        • 1

          Hamilelik sürecinde anne adaylarının beyinlerinde gerçekleşen değişimler hormonal ve nörokimyasal olarak iki gruba ayrılır. Yapılan çalışmalar hamilelik, doğum ve emzirme dönemlerinde yaşanan hormonal değişimlerin beyin yapısını değiştirdiğini, nöronların büyüklüğünü etkilediğini kanıtladı.

        • 2

          VÜCUT KENDİ KENDİNİ ANNE OLMAYA HAZIRLAR

          Nöron yapısında oluşan bu değişimler anne adayının yavrusunu yetiştirmesi için hazırlayan bir çeşit yetenek. Hormonlarda salgılanan östrojen, progesteron ve oksitosin miktarları hamilelik sürecinde dalgalanmalar yaşayarak, ruh hali, hafıza dikkat ve öğrenme gibi bilişsel işlevleri düzenliyor.

        • 3

          HİPOFİZ BEZİ HAMİLELİK SÜRECİNDE BÜYÜR

          Beyin içinde birçok sistemi kontrol eden hipofiz bezi, hamilelik süreciende önemli bir rol oynar. Hamilelik sırasında hipofiz bezinin büyümesi normal bir fizyolojik süreçtir. Bu sayede süt üretimi kolaylaşır.

        • 4

          BEYİNDE GRİ MADDE AZALIYOR

          Hamilelik sürecinde beyinde gelişen en büyük değişimlerden birisi ise gri madde miktarının azalmasıdır. Bu bölge kişide karar verme, dikkat ve hafıza gibi yüksek bilişsel işlevlerde rol oynar.

          Nöron gövdelerinde bulunan gri madde azalmasına rağmen beyaz maddenin arttığı görülür. Beyaz madde, beynin farklı bölgelerini biribirine bağlar ve bölgeler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Hamilelik sırasında beyaz madde beyin fonksiyonlarını destelemek için artar.

        • 5

          ANNELERİN GEREKSİZ ŞEYLERE ODAKLANMASI ENGELLENİYOR

          Nature Neuroscience'da yayımlanan bir makaleye göre hamile kadınların beyinlerinde azalan gri madde, bazı işlevlerin daha az yerine getirilmesini sağlayarak asıl yapılması gereken işleri verimli hale getiriyor. Annelerin bebeklere karşı bağlılığı artıyor ve kendilerini çocuk bakımına hazır hale getiriyorlar.

        • 6

          BİR TÜR BAHAR TEMİZLİĞİ

          New York Üniversitesi'nden Robert Froemke "Bunu bir tür bahar temizliği olarak düşünebilirsiniz. Beyindeki gri maddenin azalması annneleri bebek bakımına karşı hazırlayan organize edici bir değişim" dedi.

          Kaynak: National Library of Medicine

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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