BEYİNDE GRİ MADDE AZALIYOR

Hamilelik sürecinde beyinde gelişen en büyük değişimlerden birisi ise gri madde miktarının azalmasıdır. Bu bölge kişide karar verme, dikkat ve hafıza gibi yüksek bilişsel işlevlerde rol oynar.

Nöron gövdelerinde bulunan gri madde azalmasına rağmen beyaz maddenin arttığı görülür. Beyaz madde, beynin farklı bölgelerini biribirine bağlar ve bölgeler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Hamilelik sırasında beyaz madde beyin fonksiyonlarını destelemek için artar.