9 haftalık hamilelik döneminde hala ilk üç aylık olan ilk trimesterin içindesiniz. Hamilelik belirtileriniz tüm hızıyla devam ederken bebeğinizin gelişiminde de önemli yenilikler ortaya çıkıyor. 9 haftalık hamilelik süresince bebeğiniz gelişmeye devam ediyor ve bu süreç daha da hızlanarak ilerlemeye devam ediyor. Hamilelikte 9. hafta önemli bir önem arz ediyor. Çünkü bebeğinizin organları gelişmeye devam ederken ayakları ve elleri de şekillenmeye başlıyor. Peki, Hamileliğin 9. haftasında neler olur? Hamileliğin 9. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 9. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Hamileyken zaman hızlı bir şekilde akmıyor gibi gelse de, bebeğiniz bu haftanın sonunda bir embriyodan, fetüse dönüşecek. Bebeğiniz için hazırlanan vücudunuzun yarattığı belirtiler sebebiyle zor günler geçiriyor olsanız bile, sabırlı olmakta fayda var. Unutmamalısınız ki ikinci trimester dönemine doğru daha rahat bir hamilelik süreci sizi bekliyor. İlk trimester döneminde ufak tefek kramplar yaşayabilirsiniz. Şimdi gelelim Hamileliğin 9. haftasında bebeğinizin gelişim süreci ve yaşananlar nelerdir? ve 9 haftalık hamilelikte anne adaylarının değişimi nasıl olur? Tüm detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 9. Haftasında bebeğin gelişiminde neler olur?

• Bebeğiniz henüz bir üzüm tanesi kadar büyümüş olsa da şu an yaklaşık olarak 2,5 cm uzunluğunda ve her geçen gün bir insana daha çok benzemektedir.

• Gözleri son formunu aldı ancak, göz kapakları 27 haftalık gebelik dönemine kadar kapalı olacak.

• Kulakları gelişiyor ve şimdiden küçücük kulak memeleri olan bebeğinizin ağzı, burnu ve burun delikleri geçtiğimiz haftalara göre daha belirgin bir görünüm aldı.

• Damağındaki diş kökleri şekillenmeye devam ediyor.

• Bebeğinizin elleri artık 10 minik parmağa ayrıldı ve eşsiz parmak izi oluşumu da bu haftada başlıyor.

• Siz hala hareket hissetmeseniz de, bebeğiniz daha aktif olmaya başladı. Kollarını ve bacaklarını hareket ettirebiliyor, kafasını çeviriyor ve ağzını açıp kapatabiliyor.

• Ağzında ve dilindeki tat tomurcukları şekillenmeye başladı.

• Bebeğinizin hayati organları olan beyni, kalbi, ciğerleri ve böbrekleri gelişimlerini sürdürmeye devam ediyor ayrıca minik kalbinin dört odacığa bölündü ve kalp kapakçıkları şekillenmeye başladı.

• Hamileliğin bu döneminde bebeğinizin vücudunda kasların, sinirlerin ve organların çalışmaya başlaması gibi birçok değişiklik meydana gelirken kasları ve kemikleri gelişmeye devam ediyor ve bu aşamada bebeğin gelişen vücudunu vitamin D takviyesiyle desteklemek çok önemli.

• Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için henüz çok erken bunun için 8 hafta daha beklemeniz gerekecek olsa da bu hafta bebeğinizin üreme organlarının geliştiğini bunun yanında pankreas ve safra kesesi gibi kilit organları da şekillenmeye başladığını öğrenmek sizin için iyi bir haber olacaktır.

• Plasenta ise yeteri kadar gelişti ve artık üreme hormonları tarafından yerine getirilen bazı önemli görevleri almaya hazır bir halde ve bu haftadan itibaren bebeğinizin fizyolojisi hızlı kilo almaya ve gelişmeye hazır bir hale geldi.

• Kalbi ultrasonda duyulabilecek kadar gelişmiş durumda ancak kontrollerinizde bebeğinizin kalp atış sesini duyamayabilirsiniz hemen paniklemeyin çünkü küçük yaramaz bir köşede saklanıyor olabilir. Birkaç hafta sonra ya da bir sonraki doktor randevunuzda bu mucizevi sesi kendi kulaklarınızla duyacağınıza emin olun.

Hamileliğin 9. Haftasında annenin bedeninde ne gibi değişimler olur?

• Karnınız biraz şişmeye başlasa da, henüz hamile görünmüyor olabilirsiniz. 9 haftalık gebelik döneminde kalınlaşmaya başlayan bel ve karın çevrenizle büyük ihtimalle hamile gibi hissediyorsunuz.

• Sadece sabah bulantıları değil duygusal olarak dengesiz hissetmeye de başlamış olabilirsiniz. Bu aşamada duygusal dengesizlik çok yaygın ve olağandır. Çoğu kadın 6 ya da10 haftaya kadar yoğun dengesizlik hissedip, 2. trimestrda dengesizlik durumunun hafiflediğini belirtelim. Ancak ikinci trimestera geçtiğinizde enerjiniz artacağını ve sabah bulantılarınız azalacağını hatırlatırken hamileliğin sonlarına doğru, üçüncü trimesterda ise tekrar kendinizi yorgun hissetmeye başlayabileceğinizi de unutmamalısınız.

• Bebeğiniz içinizde gelişiyor, bu sebeple bedeninizin ağırlaştığını hissediyorsunuz, yorgun şekilde hissetmenizdeki sebepte bebeğin gelişmekte olması.

• Dinlenmek için her fırsatı değerlendirip, uyku ve dinlenme saatlerinizi yükseltmelisiniz.

• Hamilelik sürecinde hem kendi bedeniniz hem de bebeğiniz, tükettiğiniz besinlere karşı hassaslaşır bu nedenle tükettiğiniz ve hazırladığınız besinlere özel itina göstermeniz gerektiğini unutmayın.

• Hamileliğinizin 9. haftasında vücudunuzun ekstra kan biriktirmesi sebebiyle sık sık tuvalete gitme ihtiyacı ortaya çıkar ve baş dönmeleri artar. Bu biriken ekstra kan sebebiyle genişleyen damarlarınızı ellerinizden ve ayaklarınızdan fark edebilirsiniz, ayrıca bu süreçte burun kanamaları da ortaya çıkabilir. Biriken bu kan siz ayağa kalktığınız ya da uzandığınızda bebeğinizi korur aynı zamanda doğumda kan kaybetme ihtimalinize karşı deponuzdur.