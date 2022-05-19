Hamileliğin 5. haftası belirtileri

Kadınlar için hamilelik belirtileri hamileliğin süreçlerine göre değişiklik gösterir. Bu yüzden kadınlar içinde bulundukları döneme göre belirtiler hakkında araştırma yapma ihtiyacı duymaktadır. Genel olarak hamileliğin ilk haftalarındaki belirtiler daha fazla merak edilir. Bu yüzden hamileliğin 5. Haftasındaki belirtileri sizler için bir araya getirdik. Hamilelikte 5. hafta erken hamilelik belirtilerini taşır. Bu dönem bebeğin gelişiminin başladığı dönemdir. Bebek henüz anne karnında bir susam tanesi kadar olsa da belirtiler ile varlığını göstermektedir. İşte, hamileliğin 5. Haftasının belirtileri hakkında merak edilen her şey.

5 Haftalık Gebelik Belirtileri

Anne adayları, hamileliğin ilk belirtilerini genel olarak 4. Haftadan itibaren hissetmeye başlar. 5. Hafta ise bebeğin uzunluğunun 2 mm’ye ulaştığı ve belirtilerin de yoğunlaştığı dönemin başlangıcıdır. 5. Hafta ile birlikte anne adayları belirtileri daha sık ve net bir şekilde hissetmeye, deneyimlemeye başlar. İşte 5 haftalık hamileliğin belirtileri:

Kusma isteği ve yoğun mide bulantısı meydana gelir.

Anne adayı kendini yorgun ve halsiz hisseder. Sürekli uyuma isteği oluşur.

Göğüslerde ağrı ve dolgunluk meydana gelir.

Hamilelik akıntısı denilen beyaz akıntılar yaşanır.

Ağızda metalik bir tat hissedilir.

Deride ve genellikle yüzde lekelenmeler olabilir.

Kasık ağrıları artabilir.

Saç tellerinde kalınlaşma başlayabilir, daha parlak bir görünüm oluşabilir.

İdrara çıkma sıklığı artar.

Kokuya karşı hassasiyet artar.

Yeme isteği artar.

Gebeliğin 5. Haftası Neler Olur?

Hamileliğin 5. Haftası fiziksel değişimlerin de yaşandığı döneme giriştir. Burada saç yapısından cilt lekelerine kadar farklı değişimler anne adayları üzerinde görülmektedir. Bunun yanı sıra anne adaylarının aşerme ve iştah durumu da daha fazla artar. 5. Haftada adet sancısını anımsatan kasık ağrıları da belirtiler arasında yer almaktadır.

Hamileliğin 5. Haftasında Kasık Ağrısı Normal Mi?

Hamileliğin 5. Haftasında adet sancılarına benzeyen kasık ağrıları meydana gelebilir. Bu durum gebe kadınları korkutabilir ya da şüpheye düşürebilir. Ancak bu dönemin başlangıcında yaşanan kasık ağrıları oldukça normaldir. Bu ağrıların sebebi ise bebeğin anne rahmine yerleşmesidir. Bu dönemde anne karnı da bebek küçük bir kurbağa görünümdedir. Bebeğin baş ve iskelet yapısının oluşmaya başladığı dönemdir.

Bu yerleşme sırasında kasık ağrılarında artış yaşanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ağrıların süresi ve şiddetinin boyutudur. Eğer aralıksız bir şekilde bu sancılar devam eder ise doktora başvurulması gerekmektedir.

Gebeliğin 5. Haftasında Beta HCG Değeri Kaç Olmalı?

Beta HCG değeri hamile kadınların en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında yer alır. Beta HCG bir hamilelik hormonudur ve plasenta aracılığı ile üretilir. Beta HCG hormonu hamilelik testlerinin pozitif çıkmasında da önemli bir yere sahiptir. Beta HCG hormonu kan testinde de ortaya çıkan bir hormondur. Bu yüzden 5. Haftada Beta HCG hormonunun oranı hamileliğin göstergeleri arasında yer alır. Hamilelikte Beta HCG hormonu ise şu aralıklarda olmalıdır: 18-7340 mIU/ml - 19 - 7,340 / 850- 20,800. Hamile olmayan kadınlarda Beta HCG hormonunun 5 ml altında olması gerekmektedir. Eğer kan testinde Beta HCG hormonu 5 ml ve üzerinde olursa kişi 5 haftanın üzerinde bir hamilelik içerisindedir.