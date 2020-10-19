Hamileliğinizin, bebeğiniz için en zorlu ve riskli süreci olan bu hafta itibari ile aşırı derecede dikkat etmeniz gereken bir dönemi yaşıyorsunuz. Çünkü artık bebeğinizin organlarının oluşmaya başladığı hamileliğin 4 haftası duygusal olarak ta sizi zorlayacak bir süreç olacak. Peki, hamileliğin 4. haftasında neler olur? Gebeliğin 4. haftasında anne ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir? Tatlı bir bekleyiş ve aynı derecede endişe ile merak ettiğiniz konu ile ilgili detayları derledik.

Hamileliğin 4. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Oluyor?

Bu hafta embriyonik dönemin başlangıcını belirliyor. Hamileliğin 4. haftası itibari ile hamileliğin 10. haftasına kadar olan süreç içerisinde, bebeğinizin tüm organları gelişmeye hatta bazıları çalışmaya başlayacak.

Embriyonuz bu hafta içerisinde henüz bir haşhaş tohumu kadar büyüklükte ve gelişimini tehdit edebilecek şeylere karşı en hassas halinde.

Ayrıca bebeği doğum anına kadar besleyip koruyacak olan plasentanız yani halk ağzı ile bebeğin eşinin oluşma süreci de olacak ve bu haftanın sonunda kanınızdaki besinleri bebeğinize plasenta aracılığı ile aktarmaya başlayacaksınız.

Bu gelişmelerin yanı sıra, bebeğinizin içinde geliştiği amniyotik kese kırmızı kan hücreleri üretecek. Bunun sebebi ise plasenta devreye girene kadar bebeğinizi besleyecek.

Hamileliğin 4. Haftasında Anne Bedeninde Neler Oluyor?

Bu hafta içinde hamile olup olmadığınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz ancak kesin sonuç elde etmek için, bu haftanın da bitmesini bekleyip bir gebelik testi yapabilirsiniz.

Eğer testiniz pozitif çıkarsa, derhal doktorunuzu arayıp ilk doğum öncesi randevunuzu almanız gerekecektir.

Birçok doktor ilk randevuyu hamileliğin 8. haftasından önce vermez. Ancak sağlık durumunuzda herhangi bir sorun yaşıyorsanız, daha önce sorunlu bir hamilelik geçirdiyseniz ya da kontrol gerektirecek şüpheli belirtileriniz varsa hemen doktorunuzu aramanız önerilir.

İlaç kullanıyorsanız ya da başka kaygılarınız varsa bunları doktorunuzla kesinlikle paylaşmanız gerekiyor.

Hamile kaldıktan sonra, vücudunuzun normalde ihtiyacı olan folik asit oranı biraz artacaktır. Doktorunuza danıştıktan sonra doktorun önereceği ve almanız gereken günlük folik asit takviyesini içeren multivitamin kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu haftadan sonra gelecek olan 6 hafta bebeğinizin gelişimi için oldukça kritik ve önemli olacaktır. Gelişimini tam olarak tamamlamamış olan plasenta ve göbek kordonu, görevlerini üstlenmeye başlayacak. Vücudunuza aldığınız her şey plasenta aracı ile bebeğinize ulaşacaktır, bebeğinizin sağlığını ve gelişimini direkt olarak etkileyecektir bu sebeple beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Gebelik Testi Uygularken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gebelik testinizin son kullanım tarihini mutlaka kontrol edin. Testi nemli ya da sıcak yerlerde muhafaza ettiyseniz işlevini kaybetmiş olabilir, bu durumda yenisini almanız daha sağlıklı olacaktır.

Testi uygulamak için psikolojik de olarak hazır olduğunuzda kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Yapacağınız testten daha sağlıklı ve kesin bir sonuç almak için sabah ilk idrar boşaltımında uygulamanız önerilir.

Yapılan test neticesinde eğer adet gününüz geciktiyse fakat test sonucu yine de negatif çıkıyor ise, tekrarlamak için birkaç gün veya bir hafta daha bekleyin. Test sonucunuzun negatif çıkması kesin olarak gebe olmadığınızı ihtimalini göstermez ancak yanılma payları vardır.

Hamilelik test çubuğundaki çizgi belli belirsiz görünüyorsa ancak sonuç pozitif ise, hamile kalmış olma ihtimaliniz oldukça yüksektir ve bu durumda emin olmak için testi birkaç gün arayla tekrarlayabilirsiniz.

Tekrarlanan test yine pozitif çıkıyorsa tebrikler, hamilesiniz.

Eğer birkaç gün önce yaptığınız test pozitif, ikinci test tamamen negatif ise, bu durumda erken düşük yapmış olabilirsiniz. Uzmanlar gebeliklerin %20 ile %30 oranında düşük ile sonlandığını tahmin ediyor.