Hamileliğin 4. haftası belirtileri

Hamile adayları, hamileliğin haftalarca ilerlemesi ile birlikte belirtileri de merak eder. Kimi kadınlar test yaptırmadan vücutlarında meydana gelen değişimler ile hamile olup olmadığı konusunda bir kanıya varmaya çalışır. Kadınların hamile olup olmadıklarını anlamak için takip ettiği bu değişimler ve belirtiler yanılma payı taşısa da özellikle 4. Haftadan itibaren bebek varlığını anne karnında daha net göstermektedir. Peki, hamileliğin 4. Haftasındaki belirtiler nelerdir?

4 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğin 4 haftası bazı anne adayları için çok rahat geçerken, bazı anne adayları için zor geçer. İşte hamileliğin 4. Haftasında ortaya çıkan belirtiler:

Regl döngüsünde gecikme meydana gelir.

hafta ile birlikte göğüslerde ağrı hissi artar ve hassaslaşma başlar.

Mide bulantısında artış yaşanır.

Hamile kadınların ağzında metali andıran bir tat hissi başlar.

Sürekli olarak kişi kendini yorgun hisseder ve uyumak ister.

Cilt üzerinde belirgin bir şekilde kahverengi lekeler meydana gelebilir.

Saçlarda gürleşme meydana gelir. Saçlar daha parlak bir görünüme kavuşarak canlanır.

Su içme ihtiyacı arttığı için tuvalete çıkma ihtiyacında da artış görünür.

Çevresinde ortaya çıkan kokulara karşı aşırı bir hassasiyet gelişir.

Karın bölgesinde şişkinlik yaşanır. Hazımsızlık problemleri başlayabilir.

Kasıklarda regl dönemi sancılarına benzeyen ancak daha hafif seviyede seyreden ağrılar yaşanır.

Yeme konusunda daha istekli ve iştahlı olunur.

Gebeliğin 4. Haftası Neler Olur?

Hamileliğin kadınları en az etkilediği dönem 4. Hafta başı olarak belirtilmektedir. Bu dönemde çoğu anne adayında dışarıdan görülen belirtiler oldukça azdır. Ancak 4. Haftanın sonunda hamileliğin kesin sonucunu veren Beta HCG hormonu hızlı bir şekilde yükselişe geçer. Bununla birlikte gebe olan kadın hamilelik sürecine de daha hızlı bir şekilde uyum sağlamaya başlar. Kişinin mide bulantısından şişkinlik ve iştah artışına kadar pek çok belirti de kendini gösterir.

Hamileliğin 4. Haftasında Kasık Ağrısı Normal Mi?

Hamileliğin 4. Haftası adet döngüsünün son bulduğu dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak bu dönemde hafif ve seyrek de olsa regl lekelenmeleri meydana gelir. Bunun yanı sıra kasık ağrıları da hamile kadınların merak ettiği konular arasında yer alır. Hamileliğin 4. Haftasında kadınların kasıklarında meydana gelen kasılmalar ve sancılar tehlikeli değildir. Bu süreçte bu sancılar tekrar edebilir. Ancak eğer bu sancılar dayanılmayacak derecede ve uzun süreli yaşanıyor ise hamile kadın doktora görünmeyi ihmal etmemelidir.

Gebeliğin 4. Haftasında Beta HCG Değeri Kaç Olmalı?

Beta HCG değeri, gebelik hakkında en net sonucu veren testtir. Bu testin uygulaması oldukça basittir. Kanda incelenen değerle ortaya çıkar. Hamile bir kadında Beta HCG değeri 4’ün altındadır. Bu yüzden yapılan testlerde Beta HCG değeri 5 ve ‘in üstünde ise gebelik kesin bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 4. Haftasındaki bir hamile kadının yapılan testler sonucunda Beta HCG değeri 5-426 mlU/ml olmalıdır.