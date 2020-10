Hamileliğin 36. haftası ile birlikte bölgenizin daha da hafiflediğini hissedebilirsiniz, bunun sebebi doğuma hazırlanmak için bebeğiniz yavaş yavaş aşağıya, pelvis bölgenize doğru iniyor olmasından kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı karın bölgenizde artık daha az ağırlık hissediyorsunuz. Peki, Hamileliğin 36. haftasında neler olur? Hamileliğin 36. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 36. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 36. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Bebeğiniz şuan yaklaşık olarak 2,750 kg ve boyu ise 47 cm’dir.

• Bebeğinizin yanaklarındaki yağ ve her geçen gün daha da güçlenen emme kası, yüzünü daha dolgun göstermeye başlıyor.

• Alanı dar olduğu için özgürce hareket edemiyor fakat bunu başardığında ellerinin ve ayaklarının izlerini karnınızda görebilirsiniz.

• Doğum pozisyonunu aldı; yani kafası aşağıda eğer bu pozisyona geçmediyse doktorunuz size, bebeğinizin baş aşağı pozisyona dönmesi için bir muayene ayarlayabilir.

• Bebeğiniz bu haftalarda parmak emme, soluma ve yutma gibi aktiviteleri, kaslarını ve organlarını ilk öğününü tüketip sindirmek için hazırlamaya başladı artık.

• Hamileliğiniz 36. haftasında, bebeğiniz nefes almaya hazır duruma geçiyor artık.

• Vücudunu kaplayan tüylerin çoğunu döküyor ve onu 9 ay boyunca plasenta sıvısından koruyan, ağdamsı maddeden kurtuluyor.

• Bebeğiniz bunlarla beraber diğer salgılarını da yutuyor, böylece iç bağırsak hareketleri başlayacak.

• Şimdiye kadar bebeğinizin birçok vücut sistemi olgunlaşmış durumda ve dış dünyaya neredeyse hazır. Kan dolaşımı mükemmel bir şekilde çalışıyor ve rahim dışına çıktığında onu enfeksiyonlardan koruyacak olan bağışıklık sistemi yeteri kadar gelişmiş durumda.

• Diğer sistemler için biraz daha zamana ihtiyacı var. Çünkü sindirim sistemi her ne kadar anne sütünü sindirmek için hazır olsa da doğumdan sonra bir süre daha tam anlamı ile gelişmeyecektir. Bunun sebebi ise bebeğiniz şu an besinlerini göbek bağı aracılığıyla alıyor olmasıdır. Fakat sindirim sistemi gelişmiş olsa bile henüz tam olarak çalışmıyor. 1 veya 2 yıl daha sindirim sistemi çok iyi çalışmayacak.

• Hala hareketlerini hissediyor olmalısınız, fakat büyük ihtimalle biraz daha kasık bölgelerinize yakın alanlarda olacaktır, eğer bebeğinizde ciddi bir şekilde hareket eksikliği ya da yetersizliği fark ederseniz, derhal doktorunuza haber vermelisiniz.



Hamileliğin 36. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Bebeğinizin her geçen gün büyümesi ile karnınızda epey yer kaplıyorken, normal pozisyonlarda oturmak, kalkmak, uyumak oldukça zordur. Bu sebepten dolayı hamileliğinizin bu sürecinde küçük ve sık öğünler tüketmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Ancak endişelenmeyin; bebeğiniz pelik bölgeye yaklaştıkça oldukça rahatlayacaksınız. Genelde doğumdan birkaç hafta önce gerçekleşen bu duruma Engajman denilmektedir.

• Ancak bebeğinizin pozisyon değişikliği ile birlikte, mesanenize daha fazla baskı uygulanıyor olması daha sık tuvalet ihtiyacı içerisinde olmanıza sebep olacaktır. Fakat bu yüzden sıvı tüketiminden vazgeçmemelisiniz. Gün içinde gerçekleştirdiğiniz fiziksel aktivitelerden sonar da daha fazla sıvı tüketmeyi bırakmamalısınız. Gün içinde tüketmeniz gereken sıvı miktarının büyük bölümünü günün daha erken saatlerinde tüketmeniz önerilir ki bunun sebebi, uyumadan önce daha az sıvı tüketerek uykunuzun sıkça bölünmemesini sağlayabilirsiniz.

• Hamileliğinizin süreçleri ilerledikçe Braxton Hicks kasılmalarınız artacaktır. Kesin doğumun işaretlerini doktorunuzla tekrar konuşmalı ve hangi belirtileri hissettiğinizde doktorunuzu aramanız gerektiğini mutlaka öğrenmelisiniz. Normal doğum vaktinin gelmesi anındaki belirtileri yaşamamanız yani hamilelik suyunuz gelmemesi ve kasılmalar bir dakika aralığını geçmemişken doktorunuzu aramanız gerekmez ancak bebeğinizin hareketlerinde azalma, amniyotik sıvı akıntısı, görüşünüzde sorunlar, vajinal kanama, şiddetli ateş, baş ağrısı ya da karın ağrısı hissettiğinizde mutlaka doktorunuzu aramanız ve durumu paylaşmanız gerekecektir.

• Eğer sorunsuz bir hamilelik geçiriyorsanız buna güvenip de özellikle hamileliğinizin son ayında uçuşlardan ya da uzak yerlere seyahat etmekten kaçının.

• Öte yandan bebeğiniz pelvis bölgenize doğru hareket ettiğinden, nefes almanız kolaylaşacak ve mide yanması şikayetleriniz azalacaktır. Bu süreç aydınlanma olarak adlandırılır ve bu eğer sizin ilk çocuğunuzsa doğumdan birkaç hafta önce başlar. Eğer daha önce doğum yaptıysanız bu süreci büyük ihtimalle daha erken yaşayacaksınız. Bebeğiniz aşağıya doğru hareket ettiğinde alt karın bölgenizdeki baskıyı arttıracağından, bu da yürümekte zorlanmanıza ve daha sık tuvalete çıkmanıza neden olabilir. Eğer bebeğiniz çok fazla aşağıya doğru hareket ettiyse, vajinal baskı ve rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bazı kadınlar bacaklarının arasında bir bowling topu taşıyor gibi hissettiklerini bile söylüyorlar. Belirtileri azaltmak için pelvik egzersizlerini yapın, ılık duşlar alın, bölgeye sıcak su torbası koyun, masaj yaptırın veya destekleyici ve alternatif terapileri deneyin.

• Hamileliğinizin son sürecinde yuva yapma duygunuz artabilir ve sürekli evinizi toplamak ve temizlemek isteyebilirsiniz. Eğer enerjiniz varsa tabii ki yapabilirsiniz. Çünkü önünüzdeki 9 ay boyunca merdivenlerin altındaki eşyaları veya mutfakta her şeyi temizlemek için yeterli zaman bulamayabilirsiniz.