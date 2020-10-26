Hamileliğin 34. haftasında artık bebeğiniz iyice büyüyüp gelişmeye başladı. Unutmayın ki karnınızda mükemmel bir canlı taşıyorsunuz. Peki, Hamileliğin 34. haftasında neler olur? Hamileliğin 34. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 34. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 34. HAFTASINDA NELER OLUR?

34. haftalık hamilelik döneminizde, aldığınız kilo hemen hemen artık sabitlenecek ve kilo alma hızınız büyük ihtimalle artık yavaşlayacak. Bu durum kulağa mükemmel geliyor ancak unutmayın ki zaten doğumdan sonra eski halinize kısa süre içerisinde geri döneceksiniz.

HAMİLELİĞİN 34. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Normal süreçte izleyen bir gebelikte doğuma sadece 6 hafta kaldı. Şuan bebeğinizin boyu yaklaşık 45 cm ve ağırlığı ise 2,2 kg’ın biraz altında. Bu fazladan aldığı ağırlığın bir kısmı, sertleşen kemiklerinden kaynaklanıyor ancak sadece kafasındaki kemikler sertleşmiyor çünkü onlar doğumda maruz kalabileceği baskıya uyum sağlayabilmek için bir süre daha yumuşak kalacaklar.

Cildi biraz daha kalınlaştı ve oldukça yumuşak. Cildinin altında doğumdan sonra vücut ısısını kontrol edecek ve onu sıcak tutacak bir yağ tabakası oluştu. Verniks tabakası (Bebeğin cildini koruyan krem dokusundaki tabaka) kalınlaşıyor ve Lanugo saçları neredeyse tamamen kayboluyor.

Hamileliğin bu aşamasında çoğu bebek artık tamamen doğum pozisyonunu almış durumdadır.

Eğer karnınızın içini görebilseydiniz, bebeğinizin tırnakları parmak uçlarını geçecek kadar uzun olduğunu görebilirdiniz.

Merkezi sinir sistemi ile birlikte akciğerleri de gelişmeye devam ediyor. Eğer erken doğumdan korkuyorsanız, 34 ile 37. haftalar arasında doğan bebeklerin hiçbir sağlık problemi olmadığını duymak sizi bir nebzede olsa sizi mutlu edecektir. Kısa bir süreliğine küvezde kalabilirler ayrıca kısa dönemli ve çok ciddi olmayan sağlık sorunları olabilir ancak genelde uzun vadede tam zamanında doğan bebekler kadar sağlıklı olurlar.

Eğer erkek bebek bekliyorsanız, bu hafta testislerinin görebileceğinizi bilmenizi isteriz. (Erkek bebeklerin %3-4’ü aşağıya inmemiş testislerle doğar, fakat ilk doğum gününden önce testisleri inmiş olur).

Bir başka gelişme ise tırnakların artık parmak uçlarına ulaşacak boya gelmesi, bebeğinizin artık sizin kadar duyma yetisinin gelişmiş olması ve gözbebeklerinin ışığa karşı reaksiyon vermesidir.

Bebeğiniz hamileliğiniz boyunca normal bir şekilde hareket eder ve onun hareketini doğum esnasında bile hissedebilirsiniz. Büyüdükçe hareketleri biraz değişebilir ancak sonuna kadar en baştan beri sahip oldukları hareket döngüsünü devam ettirecektir. Ayrıca doğum yaklaştıkça bebeklerin hareketlerinin azaldığı düşüncesi pek doğru değildir, sadece daha az yere sahip olduklarından hareketleri kısıtlıdır.

Bebeğinizin beyni, ana rahminden itibaren öğrenmeyi sağlamak için trilyonlarca bağlantı oluşturuyor. Bütün bu beyinsel aktivite, bebeğinizin bu süreçte günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirmesinin sebebi olabilir ancak çocuğunuzun gelişiminin doğuma kadar tamamlanmasının imkânı yoktur. İlk bir yıl, bebeğinizin beyni büyüklük olarak 3 katına çıkacak ve yetişkin beyninin neredeyse 4’te 3’ü boyutuna gelecek.

HAMİLELİĞİN 34. HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?

Doğum hızla yaklaşıyor ve artık doğum çantanızı hazırlamaya başlamanızı öneririz. Ama bilmeni gerekir ki bebeklerin sadece %5’inin beklenen zamanda doğuyor.

Bebeğiniz doğduktan sonra tüm besinini anne sütünden alacaktır, bu sebeple şimdiden emzirme süreci için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeniz çok önemli. Hamilelikte olduğu gibi, doğumdan sonra da vücudunuz ilk önce bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bundan dolayı, ikinizin ihtiyaçlarını da karşılayacak sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz.

Emzirme için önemsemeniz gereken bir başka konu ise, tükettiğiniz sıvıdır. Emziren annelerin günlük olarak 2,7 litre sıvı tüketmeleri gerekir. Çay, süt, meyve suyu, çorba da bu miktara dâhildir.

Bu haftayla birlikte, hamileliğinizin ilk 3 ayında hissettiğiniz kadar olmasa bile epey yorgunluk hissedeceksiniz. Son zamanlarda sergilediğiniz fiziksel eforu, tuvalete gitme ihtiyacınız yüzünden uykusuz geçen geceleri de hesaba kattığınızda kendinizi yorgun hissetmeniz oldukça normal.

Şu an doğum günü ve daha sonrası için enerji toplamanın tam zamanı. Eğer uzun bir süreli oturuyor ya da uzanıyorsanız, hızlı bir şekilde kalkmamanızı öneririz. Hamilelikte değişen hormonlar yüzünden ayaklarınızda ve bacaklarınızda kan toplanır, bu da kan basıncınızda geçici bir düşüşe ve ardından baş dönmesine sebep olur.

Karın ve kalça bölgenizde kaşınan kırmızı noktacıklar fark ettiyseniz, hamilelik ürtikerine sahip olabilirsiniz.

Hamile kadınların yaklaşık %1’i hamilelik ürtikerine sahiptir, tamamen zararsız bir durum olsa da cildinizde oluşan kızarıklık ve kaşıntı yine de rahatsız edici olabilir. bu durumu doktorunuzla ya da doktorunuzun yönlendireceği bir dermatologla da görüşebilirsiniz. Ancak kaşıntılar aldığınız tedavilere rağmen hala devam ediyor ya da artıyorsa doktorunuza hemen haber vermelisiniz, çünkü bu kaşıntılar karaciğer problemine işaret ediyor olabilir.

Gözleriniz de hamilelik hormonlarından etkilenecek ve bugünlerde biraz bulanık görmeye başlayacaksınız. Ayrıca gebelik döneminde gözyaşındaki azalma nedeniyle gözleriniz daha çok kuruyacaktır özellikle lens de kullanıyorsanız daha da can yakıcı olabilir. Göz merceklerinizin arkasındaki sıvının artmasından kaynaklı olarak bazı kadınlar görme problemlerinin arttığını belirtiyorlar bu durumda daha rahat hissetmek için kontak lensler kullanmak yerine gözlük takabilirsiniz. Ancak endişelenmemeniz gerektiğini belirtelim çünkü bu değişikliklerin hepsi doğumdan sonra eskisi gibi olacak ve gözleriniz aynı şekilde görmeye başlayacak, dolayısıyla gözlük numaranızı değiştirmenize gerek yok. Ancak bu süreçte daha ciddi görme sorunları preeclampsia hastalığının belirtisi olabileceğinden dolayı bu değişimleri doktorunuzla paylaşmanızda fayda var.