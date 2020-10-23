Hamileliğinizin 24. haftasından itibaren cinsel isteğiniz bir anda azalabilir, bunun sebebi ise yorgunluğunuz ve ağrılı bir dönemden geçiyor olmanızdır. Büyüyen karnınızı dengelemeye çalışmaktan ve hormon dengesizliklerinden bahsetmiyoruz bile. Bu durumda partnerinizle ya da eşinizle konuşarak sorunlarınızı onunla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu durumunun son derece normal olduğunu ve geçeceğinizi unutmamalısınız. Peki, Hamileliğin 24. haftasında neler olur? Hamileliğin 24. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 24. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 24. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

Hamileliğinizin bu döneminde bebeğiniz yaklaşık olarak 30 cm boyunda ve 600 gr ağırlığındadır. Ayrıca bu ağırlığının çoğu organlar, kemikler, kaslar ve vücudundan biriken yağlar olup boyutu şu an ortalama olarak bir futbol topu kadardır.

Bebeğinizin ciğerlerinin içindeki baloncuklar ve damarlar hala gelişmeye devam ediyor.

Artık karnınızın içinde güzel pozlar verebilir, vücudu yakında şişmeye başlayacak.

Hamileliğinizin 24.haftasından itibaren erken doğum durumunda bebeğiniz ciddi bir yaşama şansına sahip olur ve burum için doktor gözetiminde olmanızda fayda olacaktır.

Beyni de şu anda hızla büyüyor ve tat alma duygusu gelişmeye devam ediyor.

Ciğerleri solunum ağacının dallarını ve dış dünyaya çıktığında hava torbacıklarını şişirmesine yardım edecek maddeyi üreten hücreleri oluşturmaya başladı.

Bebeğinizin cildi hala ince ve yarı saydam, ancak bu durum yakın bir zamanda değişecek ve bebeğinizin cildi normal bir yapıya dönecektir.

Yüzünün neredeyse tamamına yakını oluşmuş durumda; kaş, kirpik ve saçlara da sahip. Fakat şu anda sarışın mı, kızıl mı yoksa esmer mi olduğunu söyleyemezsiniz, çünkü pigmentlere sahip değil.

Bebeğiniz son bir iki hafta içerisinde artık her türlü sesi duyabiliyor, nefes sesiniz, midenizin ve bağırsaklarınızın ürettiği sindirim sesleri, sizin ve partnerinizin sesi ve korna, köpek havlaması veya siren sesi gibi yüksek seviyeli seslere kadar duyabiliyor. Hatta bazı bebekler 24. haftadan itibaren seslere tepki olarak tekme bile atıyorlar. Partnerinizle birlikte bebeğin sesinize tepki verip vermeyeceğini gözlemleyebilmek için bebeğinizle konuşmaya başlayabilirsiniz.

Hamileliğin 24. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

Karnınız gittikçe büyüyor ve bu da sırtınızın ağrımasına sebep oluyor.

Bu süreç içerisindeki hormon dalgalanmaları size duygusal dengesizlik olarak yansıyor. Ara ara heyecan, endişe, korku ya da benzeri duygular içinde kayboluyor olabilirsiniz. Eğer bu durumla baş edemiyorsanız endişelerinizi, korkularınızı ya da endişelerinizi bir yakınınızla paylaşabilir, bebek sahibi olan arkadaşlarınıza danışabilirsiniz. Bu durumda iken daha tecrübeli anneler ile iletişim kurmak sizi epey rahatlatacaktır.

Geride bıraktığınız son birkaç hafta içerisinde, rahminiz göbek deliğinizin üstüne doğru ilerledi ve artık bir futbol topu büyüklüğüne ulaştı.

Birçok anne adayının hamileliklerinin 24 ile 28. hafta arasında glikoz değerleri ölçülür. GCT olarak bilinen kan testi, kan şekerini ölçüp şeker hastalığının olup olmadığını kontrol etmek amaçlıdır. Çünkü hamilelikte oluşan diyabet tedavi edilmediği takdirde bebeğin fazla büyümesine sebep olur ve bu da vajinal doğumu oldukça zorlaştırabilir. Hatta sezaryene dahi neden olabilir. Bu nedenle bu değerlerin ölçülmesi çok önemlidir.

Hamilelikte oluşan diyabet doğumdan sonra bebeğin yüksek kan şekerine sahip olma riskini de arttırmaktadır. Testin sonucunun pozitif çıkması sizin gebelik diyabetine sahip olduğunu göstermez, ancak emin olmanız için glukoz tolerans testini yaptırmanız gerekir.

Hamileliğinizin 24. haftasında parmaklarınız ve el bileklerinizi uyuşabilir. Bu durum Karpal Tünel Sendromu belirtileri olabilir. Bilek ve parmaklarınızda hissettiğiniz uyuşukluk, normalde yazı yazmak gibi uzun süreli tekrar eden harekete bağlı olarak ortaya çıkar, ancak karpal tünel atakları hamile kadınlarda tamamen farklı bir sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Hamilelikte en yaygın olan şikayetlerden birisi olan vücut şişmesi, gün boyunca el ve ayaklarda sıvı birikmesine sebep olur ve uzandığınız zaman bu sıvı vücudun geri kalanına dağılırken, bileğiniz boyunca uzanan sinire baskı yapar. Bu durum el, parmak ve bileklerde uyuşukluk, acı, hafif ağrıya yol açar. Bu durumda hafif egzersizler ve uzun süre aynı şekilde tutmaktan kaçınmanızda fayda var. Fakat çok fazla ağrı hissederseniz, bileklik sizi daha konforlu hissettirecektir. Şanslısınız ki, vücut şişmesi ve karpal tünel sendromu hamilelikten sonra tamamen kaybolmaktadır.

Karnınızın her geçen gün büyümesi, denge merkezinizin yer değiştirmesine sebep olduğundan dolayı, kendinizi biraz dengesiz hissetmenize yol açabilir. Ayağa kalkarken oldukça dikkatli olun ve ani hareketlerden kaçının.

Hamileliğin bu döneminde bazı annelerin diş etlerinde kanama veya dişlerde hassasiyet gibi problemler yaşanabilir. Bu durumda dişçiniz ile irtibat halinde olmaya ve dişlerinize düzenli bakmaya devam ederseniz, hamileliğiniz boyunca herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.