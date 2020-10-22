Bebeğinizin hareketlenmeye başladığı hamileliğin 21. haftasında, bebeğinizden gelen ufak bir tekme dahi, hamileliğinizin büyülü bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte kendinizi, farkında olmadan karnınızı okşarken ve bebeğinizle konuşurken bulabilirsiniz ancak bebeğinizin sizi duyamayacağını da bilmelisiniz. Ancak bazı anneler hikaye kitabı okuyarak, ninni söyleyerek ya da bazı müzikleri dinleterek, bebeklerinin mega aktif olmasını sağlamaktadırlar. Hatta bazı babalar da, doğmamış bebekleri ile konuşarak, onlarla iletişim halinde olabilmektedir. Peki, Hamileliğin 21. haftasında neler olur? Hamileliğin 21. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 21. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz

Hamileliğin 21. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Hamileliğin 21. haftası, karnınızdaki minik fetüsün kilometre taşlarının oluştuğu ve gelişiminin hızlandığı bir dönemdir. Bu dönemde boyu 27 cm uzunluğuna ulaşmış, ağırlığı ise ortalama 360 gramdır. Minik yaramaz hemen hemen bir havuç boyutuna ulaşmıştır.

• Bebeğinizin organları artık, tükettiği sıvıdaki şekerleri bir nebzede olsa absorbe ederken, bağırsaklara ulaşan bu şeker dışkı olarak vücudundan çıkıyor. Bu dönem bebeğin böbreklerinin, artıkları artık daha verimli bir şekilde dönüştürebildiği bir süreçtir.

• Kaşları oluşmaya başlamış ve göz kapakları bebeğin gözlerini kırparak hareket ettirmesine elverişli hale gelmiş durumdadır.

• Ayrıca tat alma duyusunun tomurcuklanması ile birlikte bebek, annenin tüketmiş olduğu besinlere bağlı olarak, amniyonik sıvıya geçen farklı lezzetleri yutarak tadabilmektedir.

• Bebeğin vücudunu amniyonik sıvı içinde beklerken enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturmak için beyaz ya da sarımsı bir renge sahip olan ve mumsu yapıdaki vernix caseosa olarak adlandırılan madde ile kaplanır.

• Hamileliğin bu haftasında eğer kız bebek bekliyorsanız, yumurtalık oluşumu daha erken başlayan bebeğinizin vajinası oluşmaya başlayacaktır.

• Hamileliğinizin 21. Haftasında bebeğinizin yeni doğmuş bebeklere nazaran daha çok uyuduğunu da belirtmek isteriz.

• Bebeğinizin kolları ve bacakları artık tamamen uygun proporsiyona ulaşmıştır. Nöronlar, beyin ile kas dokuları arasında bağlantı kurmaya devam ederken kemikler, kıkırdak dokusu ile çevrelenmeye başlamaktadır ve tüm bu bağlantılar, bebeğinizin kendi uzuv hareketlerini kontrol etmesine yardımcı olmaktadır.



Hamileliğin 21. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Yüksek ihtimalle şuan gayet rahat hissediyorsunuz. Hamileliğin ilk aylarının rahatsız edici semptomlarından neredeyse tamamen kurtuldunuz. Şu zamanlardaki rahatlığın keyfini çıkarın çünkü hamileliğinizin son üç ayı yeni zorluklarla gelebilir.

• Bu günlerde cildinizin yağlanmasından kaynaklı cildinizde akne oluşumu gerçekleşebilir. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız cildinizi doğal bir temizleyici ile günde iki defa temizleyin, kullandığınız kremlerin yağsız olmasına dikkat edin ve kesinlikle ağızdan alınan akne ilaçları kullanmayın.

• Varisleriniz artık daha belirgin özellikle bileklerinizde, bacaklarınızda ve yüzünüzde kırmızımsı ince, ağ görünümlü varis damarcıkları görebilirsiniz. Bu damarcıklar çok rahatsızlık vermemekle birlikte doğumdan sonra da kaybolurlar ancak ailenizde varis varsa bu duruma daha yatkınsınız ve bu durum ilerleyen yaşınızda sizde daha da belirginleşecek. Varislerinizi azaltmak için sürekli ve düzenli olarak egzersiz yapın ve fırsat buldukça ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin. Ayrıca varis çorapları giymek ve sol tarafınızda uyumak da faydalı olacaktır.

• Hamileliğinizin 21 haftasında bebeğiniz, sizin karın, kalça, popo, uyluk ve göğüs bölgelerine kendi izini bırakmaya başladı bile. Pembe, kırmızı ya da mor renklere sahip olan bu izler, vücudunuz genişledikçe ortaya çıkar ve karın ile göğüsler büyümeye devam ettiğinden, bu bölgelerde daha belirgin hale gelir. Cilt altındaki dokunun yırtılmasına sebep olan deri çatlaklarına bağlı gelişen cilt deformeleri, koyu tenli kadınlarda, açık tenli olanlara göre daha seyrek olarak gözlenmektedir. Ayrıca, hızlı bir şekilde alınan kilolar da, çatlak oluşumuna sebep olabilir.

• Psikolojik olarak bebeğin sağlığı ve geleceği ile ilgili tedirginlik yaratan anksiyeteler yaşayabilirsiniz.

• İştahınız oldukça artar ancak sağlıksız beslenmek yerine, kabuklu kuru yemişler ve kuru üzüm başta olmak üzere, kuru meyvelerin tüketilmesi, daha sağlıklı olacaktır.

• Kabızlık sorununuz çok olur. Eğer rahminiz, rektum bölgenize baskı yapıyor ise, gaz ve şişkinlik sorunu yaşamanız olasıdır. Bundan dolayı da, bol miktarda su içmek ve lifli besinler tüketmek, kabızlık yaşanmasını önlemek adına önemlidir.

• Her geçen gün büyümekte olan bebeğinizin sırtınıza ekstra yük vermesinin yan sıra, vücudun bu süreçte relaksin hormonu üretmesi de, kıkırdak doku ile eklemlerin gerilmesine ve gevşemesine sebep olur.

• Diş ve diş eti sorunu yaşamanız oldukça mümkündür ve eğer diş etlerinizde iltihaplanmanız var ise, sert şeker tüketimine son vermeniz gerekmektedir. Çünkü bu gibi tatlı besinler, ağız içinde ve diş etlerinde bakterilerin birikmesine neden olmaktadır.

• Gelişimi hızla devam eden bebeğiniz hareketlenmeye başladı ve bu hareketleri vücudunuzda kramp oluşumlarını da beraberinde getirmektedir. Rahim duvarları kısalmaya başlayana kadar, özellikle de geceleri, karın bölgenizde kasılmalar, bükülmeler ve hatta bebeğinizin takla atmasından dolayı kaynaklanan hareketlenmeler yaşamanız normal bir durumdur.